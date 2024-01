Cimici in casa: è allarme rosso | Usa questi 3 ingredienti che hai nella dispensa e le elimini per sempre

Scopri come sbarazzarti delle cimici che si insidiano in ogni angolo della tua casa: ti basteranno 3 ingredienti semplici da reperire.

Da sempre, gli insetti che assediano le nostre abitazioni sono una vera e propria spina nel fianco. Tra questi, le più fastidiose in assoluto sono le cimici. Complice il passaggio dal caldo dell’estate al freddo dell’autunno-inverno, questi animaletti spuntano fuori come funghi e si infilano ovunque, creando un vero e proprio disagio.

In sé e per sé, non parliamo di animali pericolosi, ma sono comunque insetti fastidiosi, dall’odore sgradevole e minacciosi per i raccolti. Fortunatamente, però, stiamo per suggerirti dei modi veloci e pratici per rimuovere le cimici dalla tua casa. Non ti serviranno grandi attrezzi o prodotti, ma solo 3 ingredienti che puoi trovare anche in dispensa.

Il loro odore è così insopportabile che non ci resta che allontanarle con prodotti che non vengono sopportati da loro. Ti sorprenderà scoprire che, per tutti questi anni, hai avuto la soluzione sotto il naso ma non l’hai mai messa in pratica. Non temere, però, perché non è mai troppo tardi.

I rimedi naturali contro le cimici

Uno dei rimedi naturali, reperibile all’interno delle case di ognuno di noi, è l’aglio. Il suo odore, infatti, infastidisce parecchio le cimici e le allontano. Posizionalo negli angoli dell’abitazione più attaccati da questi insetti e, per un effetto più potente ed efficiente, schiaccialo. In alternativa all’aglio, potresti ricorre a un altro ingrediente che, sicuramente, non mancherà nella tua dispensa.

Parliamo del sapone di Marsiglia, utilizzato per diversi rimedi casalinghi e testato anche sulle cimici. Spruzzalo, insieme a dell’acqua, sul balcone, in modo tale da delimitare un campo che non dovrebbe essere oltrepassato dagli insetti. Inoltre, fai ben attenzione al bucato steso fuori, da sbattere accuratamente prima di riporlo negli armadi, altrimenti potresti rischiare di portare le cimici all’interno, inconsapevolmente. Andiamo, ora, a scoprire un altro rimedio molto efficace.

Il potere delle piante, verde speranza

Forse, non sai che il verde brillante e il giallo sono due colori fortemente odiati dalle cimici, poiché lo associano agli ambienti aperti, pieni di predatori, nei quali fanno fatica a sopravvivere. Per questo motivo, potresti ricorrere a piccole piante, come la menta, per prevenire un’invasione di insetti.

Così come la mente, anche l’erba gatta funge da insetto repellente ed è perfetta per essere piantata in giardino e per tenere alla larga le cimici.