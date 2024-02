Canone Rai, finalmente l’abolizione per alcune categorie: le liste sono pubbliche | Controlla se rientri

Notizie positive per il Canone Rai, se rientri in una di questa categorie non dovrai più pagarlo: ecco i dettagli

Chiunque possiede una televisione nella propria abitazione, a prescindere dal suo utilizzo, è soggetto al pagamento di un’imposta: il Canone Rai.

Tale esborso non riguarda solo le abitazioni ma anche locali aperti al pubblico o semplicemente se vi è solo radiodiffusione. In quest’ultimo caso quindi, rientrano ad esempio di bar, ristoranti, alberghi, negozi commerciali, circoli e associazioni, ecc. Per queste attività la denominazione esatta data al tributo è “canone RAI speciale”.

Come noto, per chi possiede la TV in ambito privato, dal 2024, il canone è sceso da 90 euro annui a 70 euro annui.

A prevederlo è stata la legge di bilancio di questo stesso anno.

A rimanere invece invariata è la modalità di riscossione, ossia l’addebito diretto sulla bolletta della luce. Ciò in quanto, dal 2016, vige la presunzione secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica domestica residenziale si considera in automatico possessore del televisore e, quindi, obbligato a pagare la tassa.

Canone Rai: chi è esonerato dal pagamento

Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento della tassa. Sono previsti infatti dei casi in cui tale onere non è dovuto. Quello che però è importante, è che siano gli interessati stessi a presentare domanda in quanto l’esonero non avviene in automatico (addebito diretto in bolletta).

Nello specifico possono usufrire di tale vantaggio gli over 75. La condizione però, per essere esenti, è che oltre ad avere un età pari ad almeno 75 anni abbiano un reddito non superiore ad 8.000 euro. Poi, rientrano nelle categorie escluse dal pagamento del Canone i militari stranieri e i diplomatici esteri. Inoltre, niente Canone per chi già lo paga su un’altra utenza a lui intestata, o intestata ad un suo familiare convivente. E, infine, niente Canone a chi non ha apparecchi in casa. La domanda va presentata in base alla circostanza da cui l’esonero dovrebbe scaturire. Per le domande presentate entro il 31 gennaio l’esonero vale per l’intero anno, mentre per le domande presentate dopo l’esonero vale per il secondo semestre.

La procedura per richiedere il rimborso

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei moduli scaricabili direttamente sul suo sito per ottenere l’esonero.

Le modalità di presentazione sono le seguenti:tramite l’applicativo presente sul sito di Agenzia delle Entrate;

con l’ausilio degli intermediari abilitati;via Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate se accettano le istanze;

tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno ed in plico senza busta all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.