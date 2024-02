Vita in Italia, per campare in modo tranquillo ti servono questi soldi: non potrai credere ai tuoi occhi

Quanto costa oggi vivere in Italia? Scopri la cifra necessaria utile a vivere una vita dignitosa nel nostro Paese. Non lo immagineresti mai.

L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo, non a caso è definito il Belpaese. Ricca di storia e di arte come pochi altri, tradizioni culinarie che ci invidiano e copiano ovunque, per non parlare del paesaggio, dove non ci facciamo mancare niente.

Ma in tutta questa beltade, si nascondono ovviamente dei difetti. Gli stipendi medi degli italiani sono fermi da tempo, cosa che sembra non avvenire altrove.

Ci ritroviamo così ad avere grandi disparità tra chi ha un guadagno più che sostanzioso e chi arranca e non riesce quasi ad arrivare a fine mese. E se lo fa è in grosse difficoltà. Risparmiare? Quasi impossibile per molti.

Allora, a quanto dovrebbe ammontare il salario in Italia per riuscire a campare in maniera tranquilla e senza grosse ambasce? Scopriamolo, la cifra potrebbe sorprenderti.

Vita in Italia: quanti soldi serve guadagnare

La vita in Italia è abbastanza cara, i costi di mutuo, affitto, cibo e bollette portano via gran parte dello stipendio. Soprattutto queste ultime, con gli aumenti che stiamo riscontrando negli ultimi due anni circa, sono lievitate tantissimo gravando sulle spalle dei cittadini. Senza contare poi le spese accessorie come possono essere eventuali servizi di cui ha bisogno una famiglia con figli, come asilo nido, baby sitter, sport e altro. E il divertimento per tutti: viaggi, esperienze, serate fuori.

Tutto questo ha un costo che non tutti riescono a sostenere, soprattutto tenendo conto che lo stipendio medio si aggira tra i 1200 e i 1400 euro. Pochi, soprattutto nelle grandi città. Di quanto abbiamo bisogno quindi per vivere bene nel nostro amato Paese?

La cifra che ti sorprenderà

Vi sono diversi studi statistici in merito, che tengono conto di diversi parametri ovvero le condizioni affettive – single o coppia – la presenza di figli, il luogo di residenza. Secondo questi studi per vivere in maniera tranquilla qui in Italia una persona single dovrebbe avere uno stipendio di almeno 1700 euro mensili.

Per una coppia con figli invece lo stipendio dovrebbe ammontare complessivamente intorno ai 3500 euro, che servirebbero a coprire una casa che abbia spazio sufficiente per tutti i membri della famiglia, una macchina, le spese fisse e due settimane di vacanze all’anno. I soldi fanno davvero la felicità? Parrebbe proprio di sì, dato che sempre stando alle ricerche condotte, mentre in Italia il reddito lordo annuale si aggira intorno ai 30mila euro con un’indice di felicità di 1.2, altrove come ad esempio in Lussemburgo il reddito è di circa 100.000 euro e l’ indice di felicità di 1.5.