Insalata, con questo trucco la conservi per settimane tranquillamente: lo sanno in pochissimi

In vista dell’estate, scopri come conservare al meglio l’insalata e farla durare di più: con questo trucchetto abbatti gli sprechi.

L’estate si avvicina e, inevitabilmente, torneranno di moda anche le insalatone, gustose, nutrienti e, soprattutto sane. Il caldo, si sa, smorza l’appetito, quindi un bel piatto di insalata verde con altre verdure crude può rendere i tuoi pasti più leggeri. Per quanto sia buona, però, l’insalata ha una grande pecca, ovvero la durata.

Soprattutto nei periodi estivi, quando le temperature sono più alte, questo alimento si conserva con più fatica. La verità è che, per quanto tu possa riporla nel frigorifero, l’insalata troverà sempre il modo di marcire, anche dopo appena un solo giorno. Tutto questo, oltre a essere una seccatura, comporta anche uno spreco non indifferente.

Visto il periodo in cui ci troviamo, dove i rincari continuano a pesare, sarebbe opportuno ridurre il più possibile gli sprechi e i consumi. Per questo, ti suggeriremo un modo per conservare l’insalata in modo tale da farla durare di più. Scopri subito come fare.

Con questo trucchetto, la tua insalata durerà di più

La data di scadenza, alle volte, non ha così tanta importanza, specie se parliamo di insalata. Infatti, nonostante questo cibo non sia ancora scaduto, con molta probabilità potresti rischiare di non trovarla in perfette condizioni all’interno della confezione. Chiaramente, ci sono dei piccoli accorgimenti da tenere in considerazione per far sì che questa si mantenga di più, almeno per qualche giorno.

Innanzitutto, non inserirla all’interno delle borse frigo durante il tragitto tra supermercato e casa e, tantomeno, evita di esporla al sole. Gli sbalzi di temperatura potrebbero distruggere la freschezza della verdura. Se acquisti l’insalata in sacchetto o vaschetta, una volta giunto a destinazione riponila in frigo, per l’esattezza nel ripiano in basso. Se, invece, l’acquisti sfusa, ti consigliamo di conservarla nell’apposito cassetto dell’elettrodomestico, pensato proprio per frutta e verdura. Ma, c’è un altro segreto che forse non conosci e chi ti aiuterà a prolungare la durata dell’insalata. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Addio sprechi: il trucco salva freschezza è questo qui

Per fare in modo che l’insalata rimanga fresca per più tempo possibile, inserisci al suo interno un foglio di carta assorbente da cucina, che assorbirà l’umidità in eccesso. Puoi scegliere se inserire la carta direttamente nel cassetto oppure se riporre l’insalata e il trucchetto salva freschezza direttamente in un contenitore, che andrai a chiudere accuratamente.

Così facendo, noterai subito una grande differenza e la tua insalata durerà molto di più. Cerca di non lasciare la verdura all’interno di involucri di plastica, che inquinano e contribuiscono a farla maturare e quindi marcire più in fretta.