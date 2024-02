Metti un bicchiere d’acqua in congelatore: quello che succede non te l’aspetti

Se ti trovi nella situazione che non sai come eliminare strati di ghiaccio nel congelatore, usa questo trucchetto: ecco quale

Capita spesso di trovarsi nella situazione di avere il proprio congelatore un accumulo di ghiaccio dovuto ad un interazione tra l’aria calda e quella fredda dello stesso.

Questa situazione può comportare problemi di funzionamento del freezer oltre ad occupare inutilmente spazio che invece potrebbe servire ad alimenti che devono essere conservati.

Avere gli elettrodomestici puliti è fondamentale per far si che funzionino al meglio e tale discorso riguarda anche il congelatore. Il ghiaccio che purtroppo va a formarsi deve essere necessariamente rimosso e per eliminarlo esistono diversi modi. Il primo è indubbiamente seguire le istruzioni riportare sul manuale del congelatore, staccando ovviamente la spina d’alimentazione dalla corrente e spegnendo conseguentemente il congelatore, prima di procedere ai passaggi successivi.

Molti congelatori, soprattutto quelli più recenti, sono dotati di un apposito programma per lo sbrinamento automatico. Nel caso in cui però non fosse presente questo programma (capita spesso con i congelatori non di ultima generazione), però, esiste un modo semplice e veloce che in pochi conoscono. Scopriamo di cosa si tratta.

Un trucchetto utile

Come accennato nel paragrafo precedente, vi è un modo molto facile da mettere in pratica quando il congelatore non possiede lo sbrinamento automatico che consiste nel prendere un bicchiere d’acqua con all’interno del sale, che porterà ad un abbassamento degli strati di ghiaccio interni al congelatore.

Per sbrinare nella maniera più veloce e pratica possibile, andrebbe poi distribuito il sale grosso nelle zone del congelatore in cui vi sono maggiori quantitativi di ghiaccio. Il sale permette infatti di andare ad abbassare il punto di congelamento dell’acqua, permettendo quindi che questa si disciolga. Basterà poi prendere una spatola (o un accessorio simile) per rimuovere tutti gli strati di ghiaccio che si sono formati fino a quel momento, stando attenti a pulire correttamente con una soluzione di acqua e aceto tutti i ripiani di cui il congelatore è composto.

Consigli da seguire

Come primo consiglio da seguire vi è quello di non utilizzare più prodotti più aggressivi dell’acqua e aceto perchè potrebbero rovinare irrimediabilmente il dispositivo.

Servirà mettere solo un bicchiere con del sale all’interno del congelatore, anche solo una notte intera a settimana, per notare una minore quantità di ghiaccio stratificato l’indomani mattina. In questo modo si eviterà alla base la formazione eccessiva di ghiaccio sulle pareti del congelatore. Inoltre, un altro consiglio è quello di non aprire troppo spesso il nostro freezer. Aprirlo spesso porterà infatti umidità all’interno, che provocherà condensa. La condensa a sua volta porterebbe chiaramente alla formazione di strati di ghiaccio a lungo andare, che chiaramente non sono desiderati.