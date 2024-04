Casello autostradale, tutti lo fanno ogni giorno: se ti beccano ti rovinano | Sono 1700€ di multa

Tutti lo fanno, ma in pochi sono consapevoli delle vere conseguenze di questa manovra in autostrada: multe salate per tutti i trasgressori.

È un errore comune compiere azioni che, seppur abituali per molti automobilisti, sono sanzionate dal Codice della Strada. Alcune di queste, per giunta, possono portare a multe che si aggirano intorno ai 1700 euro per le infrazioni più ‘semplici’, fino ad un massimo di 8000 euro.

La cosa singolare è che molti automobilisti le attuano, forse incoscientemente, o perché ignari delle reali conseguenze. Tuttavia, è bene rispolverare certe infrazioni, poiché alcune manovre risultano ad oggi un abitudine comune per molti automobilisti, sopratutto per coloro che hanno diversi anni di patente alle spalle.

Autostrada, l’infrazione del casello

In autostrada, soprattutto vicino ai caselli, si vedono spesso manovre rischiose, vietate per legge. L’articolo 173 del Codice della Strada, per esempio, proibisce nettamente inversioni di marcia, attraversamenti dello spartitraffico e retromarcia in autostrada.

Queste manovre sono talvolta tentate all’ultimo momento, quando ci si accorge di aver sbagliato l’uscita, o per evitare le code ai caselli, sperando di saltare il traffico usando corsie dedicate al Telepass, senza averne il diritto, e improvvisando pericolose manovre per cambiare corsia, mettendo a rischio la sicurezza stradale.

Tali azioni costituiscono gravi infrazioni, anche se si riesce ad entrare in un’altra corsia, date le potenziali conseguenze per la sicurezza stradale. È importante ricordare che anche nelle corsie d’emergenza è vietato fare retromarcia. In presenza di tali situazioni, la cautela estrema rimne sempre la migliore opzione, per evitare sanzioni e, soprattutto, incidenti.

Quando un’inversione di rotta può costare caro

Nel momento in cui si è tentati di fare manovre rischiose al casello autostradale, sarebbe il caso di pensarci due volte: le multe potrebbero far rimpiangere quella scorciatoia. Per chi si cimenta in inversioni di marcia o attraversamenti dello spartitraffico, per esempio, l’ammenda può variare da 2.046 a 8.186 euro. Ma non è finita qui: si perde anche 10 punti dalla patente, si subisce la sospensione della stessa e si deve fermare il veicolo per 3 mesi. E se si pensa di farla franca, è bene sapere che una recidiva può portare alla confisca del veicolo.

Anche la retromarcia non è da prendere alla leggera: la sanzione, seppur minore, va da 430 a 1.731 euro, sempre con la perdita di 10 punti patente. E se si pensa di osare di notte, può tornare utile ricordare che la multa aumenta di un terzo se la trasgressione avviene tra le 22:00 e le 7:00. Il rischio è sempre alto, soprattutto durante le ore buie, quando le manovre pericolose possono causare gravi incidenti.

In tutto ciò, si rivela complesso anche evitare il controllo in autostrada: le telecamere posizionate presso il casello possono cogliere sul fatto chiunque tenti di invertire la marcia. Quindi, per la sicurezza (e il portafoglio), rispettare le regole si rivela l’unica soluzione intelligente.