Pavimenti, per averli sempre profumati usa questo trucchetto: ti inebrieranno tutta casa

A volte invece di progredire è bene tornare indietro: ecco trucchi tradizionali per pavimenti sempre profumati.

Le faccende di casa spesso sembrano praticamente non esaurirsi mai, portando, invece, all’esaurimento delle persone che la abitano e che devono trovare il modo di eseguire tutti i compiti nel poco tempo libero che rimane loro.

Molti si sono muniti degli ultimi “robottini”, ovvero degli elettrodomestici intelligenti che svolgono in totale autonomia alcuni compiti che finora abbiamo dovuto fare da soli: non tutti, però, possono permetterseli, oppure vi sono ancora tante persone che preferiscono il proprio tocco umano.

Dopo il robot aspirapolvere, c’è anche quello che si occupa del lavaggio dei vetri, così che possano essere anche splendenti: sovente gli elettrodomestici hanno anche un programma ecologico che permette di sprecare meno risorse rispetto alla mano umana. Nel frattempo che i prezzi scendano e tutti quanti possano acquistarne uno, bisogna ancora arrangiarsi.

In alcuni casi, però, tirare fuori degli usi che appaiono dimenticati può essere davvero utile: oggi ve ne proponiamo uno che riguarda la profumazione dei pavimenti.

Pavimenti profumati con un piccolo gesto

Innanzitutto, se vi sembra che quando lavate i pavimenti questi non restino profumati, allora è necessario prendere alcune precauzioni assicurandosi di avere adottato delle accortezze nel lavaggio.

Ad esempio è buona pratica cambiare spesso l’acqua che viene utilizzata per il lavaggio, e lavare lo stesso straccio, oltre a dare sempre almeno due passate. Una volta verificato tutto ciò, ecco cosa fare per rendere la casa davvero profumata.

Basta acquistare mille prodotti

Invece di continuare con l’acquisto di un prodotto per il lavaggio del pavimento che lasci una scia di profumo, vi proponiamo un metodo alternativo migliore sia per le vostre tasche che per il benessere del nostro pianeta.

Il trucco consiste nell’aggiunta di qualche goccia di olio essenziale – di cui potrete liberamente scegliere la vostra profumazione preferita – all’acqua che utilizzare per la pulizia del pavimento: in questo modo potrete, volendo, cambiare spesso essenza e sperimentarne più di una senza sprecare o acquistare litri e litri di prodotti inquinanti, ai quali bisogna anche trovare posto all’interno della nostra casa. Un’altra buona idea è quella dell’utilizzo del Sapone di Marsiglia che è possibile sciogliere nell’acqua rilasciando un meraviglioso profumo.