Cellulare, metterlo in carica così lo sfonda completamente: distruggi la batteria in pochissimo tempo

Il modo in cui si ricarica la batteria del proprio smartphone può determinare realmente la sua durata di vita: attenzione a questo errore.

Si tratta di un gesto essenziale, poiché se la batteria non viene caricata, lo smartphone non può essere utilizzato. Per quanto questa può essere un’ovvietà, a non essere altrettanto scontato è il modo corretto in cui questo andrebbe caricato.

Il mistero della batteria dello smartphone

Negli anni sono state molte le teorie sul ‘metodo migliore’ per caricare il cellulare, che non riguardano solo la durata della messa in carica, ma addirittura con quale percentuale e per quante volte durante la giornata. Da quanto è emerso, le batterie attuali andrebbero caricate quando ancora parzialmente piene. In tutto ciò, non andrebbero mai caricate di notte, poiché il periodo prolungato potrebbe portare ad un’usura della stessa, con conseguente usura a lungo termine.

Sebbene ormai sia cosa comune che la batteria dello smartphone tenda a rovinarsi se sotto carica tutta la notte, tuttora vi sono teorie discordanti che spaziano da dichiarazioni degli stessi produttori, fino a chi, di batterie dello smartphone ne costruisce ogni giorno.

Come si rovina la batteria dello smartphone

Secondo le analisi degli ultimi anni, lasciare lo smartphone in carica durante la notte potrebbe non danneggiare direttamente la batteria. Il caricatore in realtà fa parte di un circuito di gestione della potenza all’interno del telefono: gli smartphone e tutte le apparecchiature elettroniche moderne, non subiscono danni da sovraccarico semplicemente perchè la batteria contiene dei chip di protezione che impediscono lo stesso. Il processo di carica continua finché la batteria non è piena, a quel punto il telefono smette di caricare e utilizza solo l’elettricità per funzionare.

Tuttavia, è stato notato che lasciare il telefono collegato dopo che la batteria è stata caricata al 100% potrebbe comportare un ciclo di ricarica costante tra il 99% e il 100%, causando un lieve surriscaldamento del telefono, che raramente potrebbe portare ad una vera e propria esplosione, ma a subirne le conseguenze potrebbe essere la stessa batteria.

Per evitare problemi, alcuni consigliano di utilizzare un timer per spegnere la presa dopo un certo periodo di tempo o di staccare manualmente il cavo di ricarica; altri, di tenere lo smartphone spento se ricaricato durante la notte, così da non generare continui sbalsi di percentuale. Inoltre, secondo gli esperti, è consigliato caricare lo smartphone quando la carica residua è intorno al 30-40% e di evitare che superi l’80%, poiché questo potrebbe contribuire a una degradazione più rapida della batteria nel tempo. Questo equilibrio potrebbe aiutare a prolungare la durata della batteria nel lungo periodo.