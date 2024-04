Batteria dell’auto scarica, è il metodo della freccia a salvarti: risolvi in 2 minuti

Può accadere che l’automobile non parta più a causa della batteria scarica: da oggi evita le soprese, ecco un metodo top.

Il futuro dell’automobile, insieme a molte altre tecnologie, sta andando verso l’ecosostenibilità: al momento le auto ibride e quelle elettriche stanno andando molto di moda e non sono poche le persone che raccomandano un acquisto simile per rendere le proprie vetture meno inquinanti e al passo con i tempi.

Sfortunatamente, però, anche la auto elettriche hanno alti costi, in termini di risorse, di fabbricazione e soprattutto smaltimento: basti pensare alle loro enormi batterie!

Anche la auto non elettriche hanno una batteria al loro interno che gli permette di partire: questa, però, può scaricarsi per una serie di motivi, uno dei quali potrebbe consistere nel fatto che sia giunta l’ora di cambiarla.

In altri casi può trattarsi di una nostra dimenticanza – può accadere di lasciare a lungo i fari accesi nonostante la macchina sia spenta e parcheggiata, anche se è più difficile che avvenga con i nuovi modelli -, in altri ancora può essere colpa di un malfunzionamento legato proprio alla batteria. Ma cosa è possibile fare in questi casi? C’è un metodo fai-da-te quasi infallibile.

Il “metodo della freccia”

In genere ci si accorge che la batteria è scarica o malfunzionante all’accensione dell’auto, che non risponde affatto come vorremmo: soprattutto se siamo in ritardo per un appuntamento importante o ci stiamo recando sul luogo di lavoro, l’inconveniente può costarci molto.

Ovviamente una delle cose da fare è utilizzare gli appositi cavi per la ricarica e riaccendere la macchina, ma non sempre si è in grado o si ha a disposizione il giusto aiuto: ecco allora cosa fare se siamo di fretta. Il metodo si chiama “metodo della freccia”.

L’applicazione del metodo

Il metodo della freccia è ovviamente una soluzione temporanea che possa tamponare la situazione, successivamente sarà necessario rivolgesti a un meccanico professionista che sappia dirci dov’è il problema ed eventualmente risolvere il tutto definitivamente.

Quando ci ritroviamo a piedi per colpa della batteria, può essere utile attivare le frecce della tua auto, che potrebbero essere in grado di ravviare temporaneamente la batteria e consentirti di tornare a casa o dirigerti nel luogo di lavoro dal quale potrai contattare un aiuto professionale.