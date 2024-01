Cellulare, non usarlo mai più così: stai distruggendo quest’organo | Non farlo mai più

Se anche tu utilizzi il cellulare in questo modo fermati subito: è davvero pericoloso per il tuo corpo, scopri perché.

Lo sviluppo della tecnologia ha portato a dover fare i conti con tutti i pro e i contro dei passi avanti fatti in questo ambito. Il cellulare è uno di questi. Divenuto, oramai, prolungamento delle mani dell’uomo, il cellulare è una risorsa a tuttotondo, uno strumento con cui lavorare, giocare, mettersi in contatto anche con chi è dall’altra parte del mondo.

Lo utilizziamo ogni giorno, per tutto il giorno, anche senza rendercene conto. I social network, prima con Facebook, nel 2004, fino a Twitter, Instagram e TikTok, hanno contribuito a una fruizione maggiore e, a volte, senza controllo, dello smartphone. Sono soprattutto i giovani, la Generazione Z, a dare il massimo in questo settore, creando una loro identità digitale e mettendosi offline dal mondo reale.

Sul mercato, si trovano modelli di tutti i tipi e di tutti i prezzi, per permettere a chiunque di acquistare uno smartphone, facendo leva sulle necessità di ognuno. Nonostante, però, la loro funzionalità, questi dispositivi possono rivelarsi anche un problema per la tua salute. Tutto dipende anche da come si utilizzano, quindi scopri se stai facendo un buon uso del tuo smartphone o se hai bisogno di qualche piccola accortezza in più.

Impara a maneggiare il tuo cellulare

Nessuno può vietarti di utilizzare il tuo cellulare, ma che ne dici se, da oggi in poi, tu facessi più attenzione a dei piccoli dettagli che potrebbero rivelarsi fondamentali per la tua salute? Lo smartphone è un dispositivo dotato di uno schermo come una TV o un computer e, allo stesso modo, un uso prolungato può portare a un affaticamento della vista.

Secondo uno studio effettuato proprio su questa tematica, trascorriamo circa 3 ore e 43 minuti al giorno davanti allo schermo e questo comporterebbe grosse problematiche a livello di vista. In particolare, si parla di “sindrome dell’occhio secco“. La secchezza oculare non è affatto da sottovalutare in questo ed ecco perché ti suggeriremo dei metodi per evitare di stancare troppo la vista.

Come proteggere i tuoi occhi quando usi lo smartphone

Per prima cosa, quando usi il tuo smartphone, prova a ridurre il più possibile la luminosità, in modo tale da non affaticare molto la vista. Più questa dovesse essere alta, infatti e più i tuoi occhi potrebbero richiedere un livello di concentrazione maggiore.

Inoltre, sarebbe opportuno attivare la modalità Notte automatica, quando si utilizza il cellulare nelle ore notturne. Lo smartphone, così facendo, imposterà automaticamente un filtro sul display, che contrasterà la luce blu e i tuoi occhi faranno meno fatica.