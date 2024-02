Codice della strada, devi attaccare questo foglio sul vetro da oggi: senza sei in divieto assoluto | Non puoi uscire di casa

Novità in merito al codice stradale, una nuova imposizione per tenere la nostra auto totalmente in regola: è importantissimo.

Il codice della strada è un documento importantissimo visto che la stragrande maggioranza delle persone in Italia possiede un’automobile e si sposta principalmente con questo mezzo di trasporto.

Le leggi che regolano questo tipo di viabilità sono essenziali per prevenire e spesso anche evitare incidenti o infrazioni che alla radice hanno sempre un motivo che è legato alla sicurezza o alla proprietà: basti pensare, ad esempio, rispettivamente al semaforo o al passo carrabile.

Insomma, conoscere il codice è essenziale per stare alla guida e garantire la sicurezza propria e quella di tutti gli automobilisti, ciclisti, pedoni o altri che circolano in strada.

Nello specifico, ultimamente è stato approvato un nuovo provvedimento che prevede di esporre anche un altro foglio molto importante sulla nostra auto per essere del tutto in regola: vediamo di cosa si tratta.

Una novità essenziale

Lo sappiamo, la patente B può essere presa a partire dai 18 anni di età, e per esercitarsi e per essere facilitati è possibile rivolgersi a una scuola guida invece che direttamente alla motorizzazione: questo in base a disponibilità economiche o esigenze personali.

Durante il periodo di scuola guida, dopo aver passato l’esame teorico, è possibile circolare con il foglio rosa, ovvero un foglio rilasciato dallo stato che permette temporaneamente di guidare senza la patente. Per farlo, però, serve innanzitutto un tutore che deve avere la patente da più di 10 anni e non deve avere più di 65 anni: non è finita qui.

Cosa appendere per poter guidare col foglio rosa

Per poter circolare legalmente se si è possessori solamente di un foglio rosa bisogna, oltre che trovare un accompagnatore con i requisiti sopra elencati, attaccare il cartello con la lettera P di principiante dietro alla macchina in un punto ben visibile per tutti.

Il foglio con la P oltre a essere posizionato in modo strategico deve essere retro riflettente, pertanto non può più essere autoprodotto (disegnato o stampato a casa), ma bisogna necessariamente acquistare il cartello a norma di legge. A ogni libertà nuova corrispondono delle regole, e bisogna essere sempre soddisfatti quando la legge ci regala questo tipo di obblighi, semplici ma efficaci, che garantiscono ancora meglio la sicurezza di tutti coloro che circolano in strada.