Make up, questo t’invecchia di 10 anni: vietato per le over 50 | Butta questi prodotti

Trucco, dei prodotti che sarebbe stato meglio non comprare: ecco quali formule evitare se non si hanno più vent’anni.

Il make up, o trucco, ha una storia che va indietro di moltissimi anni e ha davvero tanti significati nascosti al punto che dall’utilizzo del trucco e dalle mode del tempo è possibile carpire numerose informazioni proprio in merito all’epoca che si sta vivendo, specie se c’è della distanza temporale.

Le tendenze cambiano di continuo, eppure vi sono alcuni punti fermi dai quali è difficile discostarsi, come ad esempio la bellezza legata all’uniformità della pelle.

Il trucco, comunque, deve essere armonioso e solitamente se abbiamo una bocca molto appariscente, per esempio con un rossetto dal colore intenso, si tende a lasciare gli occhi il più naturale possibile e viceversa.

Una volta passati i 40 anni, in ogni caso, ci sono delle formule che fanno di meno al caso nostro, che tendono a evidenziare le rughe e le imperfezioni della pelle e non solo: vediamo di quali si tratta.

Il trucco non più adatto

Il presupposto è che, così come i vestiti, i trucchi si debbano usare in modo gioioso, senza nessuna regola, perciò quanto viene spiegato qui non è che una linea guida per avere semplicemente una maggiore consapevolezza soprattutto per quanto riguarda le texture.

Un consiglio universale, ad esempio, è quello di mettere sempre come base una crema solare protettiva spf 50 per essere sempre al riparo dai raggi solari che potrebbero causare macchie o fare danni sulla pelle. Ma vediamo, invece, quali prodotti sono meno adatti a una persona che ha superato i quaranta o cinquant’anni.

De evitare

Tra le texture meno adatte ci sono quelle dei fondotinta o correttori troppo pastosi o coprenti: infatti, entrambi, tendono a rimanere a lungo cremosi e in un attimo ad andare a inserirsi nelle rughe di espressione, andando a creare un reticolo piuttosto antiestetico e che non fa bene alla pelle.

Bisogna preferire texture più fluide e leggere, che non vadano a evidenziare le linee e non si depositino nelle rughe di espressione. Per un motivo simile, viene raccomandata la medesima accortezza per gli occhi: sarebbe meglio una matita dura o un bell’ombretto piuttosto che, invece, l’utilizzo di un eyeliner che rischia di risultare, alla fine della applicazione, impreciso.