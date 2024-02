Dichiarazione dei redditi, quando la presenti ricordati di questa dicitura: recuperi 2800€

Disponibile per la compilazione tra poche settimane, la dichiarazione dei redditi ti permette di recuperare circa 2800 euro, ma devi sapere come fare.

Tutti i lavoratori dipendenti, ma non solo, sanno benissimo che l’anno fiscale prevede diverse scadenze e una di queste è la dichiarazione dei redditi.

Attraverso un modello chiamato 730 disponibile a partire dal 30 aprile, è possibile compilare la domanda e presentarla entro il 30 settembre.

Per fare ciò c’è la possibilità di avvalersi di alcuni aiuti, per esempio si può utilizzare un documento già precompilato presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al quale accedere tramite SPID (identità digitale). Oppure attraverso un CAF, acronimo di Centro Assistenza Fiscale, che mette a disposizione dei privati cittadini professionisti a tariffe ridotte (in alcune casistiche anche gratis). O ancora si può presentare domanda tramite sostituto d’imposta, ovvero il datore di lavoro, o l’INPS nel caso di un pensionato, ove possibile.

In ogni caso, qualunque sia il metodo scelto, devi sapere che puoi recuperare dalla dichiarazione dei redditi circa 2800 euro. Non tutti lo sanno, noi ti diciamo come fare e a cosa devi prestare attenzione in fase di compilazione.

Dichiarazione dei redditi: come recuperare 2800 euro

A prima vista potrebbe sembrare difficoltoso presentare la dichiarazione dei redditi. I documenti ufficiali mettono sempre ansia, spesso si ha paura di sbagliare, di mancare qualche importante passaggio. Ecco perché per agevolare la cosa il sito dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione un modello già precompilato a cui il cittadino interessato deve solo aggiungere poche informazioni. E soprattutto controllare che quelle riportate siano esatte, come accade per ogni altro documento da firmare.

Attraverso il 730 è possibile scaricare e quindi recuperare alcune spese, che hanno ovviamente un tetto massimo, anche se non tutte. Qualche esempio? Per le spese mediche si ha diritto al 19% di quanto speso, a patto che la somma superi la franchigia di 129,11 euro, e non c’è un limite. Anche le spese veterinarie rientrano nella casistica, ma in questo caso il limite massimo è di 387,24 euro.

Fai attenzione a questo

Tra le spese che si possono detrarre in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi ci sono anche quelle di locazione. Forse non tutti lo sanno ma chi non supera i 31 anni può detrarre fino al 20% del canone di locazione, arrivando a risparmiare in un anno un massimo di 2000 euro.

Anche gli studenti fuori sede che abbiano affittato una casa o una porzione di essa ad almeno 100 km dalla propria residenza abituale, possono detrarre fino al 19% dei canoni annuali, fino ad un tetto massimo di 2633 euro.