Poste Italiane, sta arrivando la lettera a tutti: un disastro per tutti gli Italiani

Un aggiornamento importante quanto tremendo da parte dell’istituzione italiana Poste: i cittadini sono preoccupatissimi.

Poste Italiane negli ultimi anni ha conosciuto una rivoluzione e innovazione non certo indifferenti visto l’incremento delle spedizioni e degli ordini dei pacchi in tutta la Penisola.

A prendere in carico tanti dei nostri ordini, partendo da Amazon e finendo con Zalando, e a controllare il traffico degli oggetti che in quantità massicce ogni giorno viaggiano in lungo e in largo sono proprio le Poste.

Infatti a partire dallo SPID, identità digitale, fino all’applicazione di Poste Mobile e tutti i prodotti in vendita, le carte, i libretti di risparmio, questo ente nazionale sta conoscendo una crescita davvero incredibile e sta anche apportando delle modifiche in senso tecnologico rispetto ai servizi per i cittadini, che diventano sempre più smart.

Ultimamente, però, è giunta una comunicazione che sembra aver spiazzato veramente tutti proprio da parte di Poste Italiane: la maggioranza delle persone non è rimasta certo contenta.

Una novità da Poste

Le novità riguardano un fatto strettamente legato alle spedizioni di pacchi, ovvero l’entrata in vigore delle nuove tariffe del 2024 che saranno effettive a partire dal 24 luglio 2024.

Sfortunatamente, l’istituzione ha segnalato degli aumenti piuttosto notevoli per usufruire di questo tipo di servizio, un aumento che ha spaventato non poco i cittadini e le imprese che si sono sempre serviti presso i punti Poste. L’ente ha comunque precisato che tali aumenti sono stati stabiliti comunque nel pieno rispetto dei clienti e del regolamento imposto da parte dall’Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni. Anche secondo AGCOM l’incremento dei prezzi previsto per il luglio prossimo è adeguato, pertanto non potremo fare altro che adattarci: vediamo i principali aumenti.

Gli aumenti

Nello specifico, AGCOM ha anche affermato che l’aumento dei prezzi non è casuale, ma è necessari per andare a compensare a sua volta un altro aumento, ovvero quello dei costi logistici e di produzione.

A partire da luglio gli invii fino a 100 grammi, di formato piccolo e medio, varieranno da € 2,80 a € 2,90; gli invii omologati fino a 20 grammi, destinati alle aree metropolitane (AM) subiranno aumento da € 0,29 a € 0,31; per la raccomandata internazionale, gli invii in Zona 1 fino a 20 grammi varieranno da € 7,10 a € 7,35, mentre per la Assicurata Internazionale, gli invii in Zona 1, con valore assicurato fino a € 50, fino a 20 grammi avranno un aumento da € 8,30 a € 8,55. Per conoscere tutte le tariffe in modo dettagliato basta recarsi sul sito ufficiale di Poste Italiane.