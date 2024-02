Eurospin, la carne che mangiate non avete idea da dove venga: altro che roba da discount

Eurospin, il gigante del risparmio ha fidelizzato tutti, ma cosa c’è all’interno dei prodotti più usati? Vediamo insieme.

Eurospin è uno dei supermercati che negli anni si è accostato sempre più al cliente, e lì, al suo fianco, è rimasto, anche quando l’aumento dei prezzi ha iniziato a premere non poco contro le tasche dei cittadini.

La catena del supermercato del risparmio è rimasta al fianco dei consumatori, promuovendo sempre delle offerte pazzesche su beni e generi alimentari, questi ultimi fondamentali per la sopravvivenza, la cui convenienza è centrale, soprattutto se si deve sfamare una famiglia numerosa.

Eurospin non ha infierito sui clienti quando i tempi hanno iniziato a farsi davvero duri, e nel volantino sono sempre presenti dei prodotti in offerta o persino a un euro con i quali è possibile preparare una cena intera anche per ospiti con pochi euro complessivi.

Ultimamente alcuni clienti hanno iniziato a chiedersi quale fosse la provenienza di alcuni prodotti venduti dal gigante blu e giallo, e la risposta ha stupito davvero tutti: vediamo qual è.

La provenienza dei prodotti

L’indagine è stata condotto soprattutto sui prodotti animali, ovvero sulla carne, andando a leggere soprattutto la provenienza e confrontandola con quella di marche molto famose e considerate una garanzia di grande qualità.

Ciò che è stato scoperto, però, ha sorpreso tutti: i pregiudizi sulla convenienza di Eurospin sembrano ormai essere spazzati via da questa realtà incontrovertibile. Vediamo da dove vengono le carni in vendita nel discount.

La provenienza della carne

La rivelazione è stata che sin dal 1993 la carne Eurospin proviene interamente e unicamente da Pascoli italiani, soggetti quindi alle regole nazionali per l’allevamento e non solo. Ad esempio, la mortadella posta in vaschetta del brand La bottega del gusto è prodotta niente di meno che da Fiorucci.

La carne in gelatina Buon Pascolo vede invece il gran lavoro di Montana. Non solo: i wurstel Tobias sono realizzati persino da Amadori. Tutti questi grandi produttori sono considerati delle eccellenze di queste lavorazioni in Italia: pertanto conviene comprare da Eurospin in quanto non viene pagato il marchio, ma solamente la qualità del prodotto. Se avete pregiudizi in merito a questi prodotti, è arrivato il momento di smontarli e accogliere la più lieta realtà, andando serenamente a fare spesa presso il punto vendita della catena più vicina a voi.