Trucco della stagnola, ti basta metterla qua e risparmi il 50% in bolletta: una svolta epocale

Se sei alla ricerca di un metodo per tagliare i costi delle bollette ti sveliamo un trucco infallibile. Ti serve solo della carta stagnola.

Ogni famiglia sa che la maggior parte dello stipendio ogni mese va via per le spese fisse che riguardano la casa e vanno dall’affitto o mutuo fino ai normali costi di gestione.

A pesare di più sul portafoglio di tutti i cittadini che abitano una casa infatti sono le bollette. Che siano dell’energia elettrica, dell’acqua o per il riscaldamento, ogni mese è un salasso.

Soprattutto negli ultimi periodi, con i rincari che abbiamo visto riguardare praticamente tutti gli ambiti, ognuno cerca il modo migliore per risparmiare almeno un po’ di soldi sulle bollette.

E in effetti ci sono alcuni trucchetti che si possono attuare per tagliare le spese e alleggerire il portafoglio. Scopri con noi cosa puoi fare con un semplice foglio di carta stagnola. La verità ti stupirà.

Trucco della stagnola: dai un taglio alla bolletta

Tra le spese più alte possiamo annoverare sicuramente quelle per il riscaldamento della casa. Ogni inverno soprattutto nelle zone più fredde come ad esempio quelle del nord, l’accensione dei termosifoni corrisponde all’apertura del portafoglio che rimarrà così fino alla fine dell’inverno. Insomma, una bella botta per l’economia domestica.

Ma del resto cosa si può fare? Non possiamo certo rimanere al freddo. E se qualcuno si è attrezzato con altri metodi come camini, stufe a pellet o a legna, il metodo di riscaldamento più diffuso a tutte le latitudini del Belpaese restano appunto i termosifoni. Che solitamente funzionano a gas. Ma quanto costa il gas? Tanto, tantissimo e oggi sempre di più. Scopriamo allora come possiamo risparmiare sulla bolletta.

Risparmiare si può

Risparmiare sulla bolletta del riscaldamento utilizzando un semplice foglio di carta stagnola è semplicissimo. Non devi far altro che tagliarne un pezzo che corrisponda alla grandezza del termosifone e poi posizionarlo dietro, tra esso e il muro. In questo modo andrai a creare un isolamento dall’esterno che permetterà di non disperdere il calore generato ma anzi di rifletterlo all’interno della casa.

Per aumentarne l’effetto poi puoi anche rivestire con la stagnola un pannello di polistirolo, che ha note proprietà isolanti appunto, e frapporlo sempre tra il termosifone e la parete, soprattutto quelle che danno sull’esterno della casa. Come vedi è un metodo semplicissimo che puoi attuare con tutta tranquillità utilizzando ciò che hai in casa a costo zero, ma che ti permetterà di dare un bel taglio alla bolletta.