Pannelli solari, non servono più: ti basta installare questo e la bolletta non la paghi proprio più | Costa pochissimo

Utili per risparmiare sulla bolletta, da oggi al posto dei pannelli solari potrai usare un altro metodo. E non è nemmeno caro.

Negli ultimi anni c’è stata sempre più attenzione, per fortuna, alla produzione di energia pulita. Quella cioè che non va ad impattare troppo sulla natura.

Oltre a ciò, poi, con il costo della vita che cresce sempre di più, si è alla ricerca continua di metodo per risparmiare qualche soldo dando un taglio alle spese.

La gestione della casa infatti è onerosa per tutti, e gran parte dello stipendio va via come tutti sanno per le bollette di gas, luce, acqua etc.

Così sempre più famiglie, soprattutto se abitano in una casa singola, si sono orientate verso i pannelli solari o fotovoltaici, che consentono di tagliare i costi rispettivamente di riscaldamento ed energia elettrica. ma da oggi c’è un nuovo impianto che costa poco e ti permetterà di risparmiare sulla bolletta. Curioso di sapere di che si tratta? Continua a leggere.

Pannelli solari: cosa usare al loro posto

Trovare un modo per auto – prodursi l’energia elettrica o il necessario per scaldare l’acqua e la casa è una necessità per sempre più famiglie che negli ultimi anni si sono trovate a fronteggiare una grossa crisi economica. Diversi sono i metodi a disposizione, ma negli ultimi anni, complici anche gli incentivi dello Stato, molti si sono orientati verso il fotovoltaico.

Senza sapere che esiste un altro metodo che consente di tagliare considerevolmente le bollette attingendo sempre dalle risorse offerte dalla natura. Mentre i pannelli solari e fotovoltaici sfruttano i raggi del sole, quello di cui parliamo sfrutta il vento.

Cosa installare per risparmiare sulle spese

Stiamo parlando come avrete capito di un impianto eolico domestico. Questo può essere di tue tipi, orizzontale, il più utilizzato poiché ha le pale più piccole e quindi è di facile inserimento in piccoli spazi, o verticale. Quest’ultimo oltre alla normali pale ha anche delle turbine. è silenzioso e ha una resa maggiore. Ma accanto a queste opzioni, che comunque si aggirano intorno ai 10mila euro, ne esiste un’altra molto più economica: il minieolico. Piccole pale che possono essere inserite anche nel giardino di casa, quindi in aree molto ridotte.

Disponibile in taglie che vanno dalla XS alla L, ognuna di esse ha un costo diverso e una diversa capacità di generare energia. Per esempio la più utilizzata, la S, è in grado di produrre tra 1 e 6 kW. I costi? Per la più piccola si aggirano tra 2.000 e 5.000 €. Oltre ai cosiddetti kit fai da te che hanno un prezzo compreso tra 1.000 e 3.000 €.