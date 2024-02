Esselunga, il comunicato è ufficiale: spariranno da tutti i supermercati | Casalinghe sconvolte

E’ arrivato un comunicato ufficiale per tutti gli Esselunga, per la catena ci saranno dei cambiamenti drastici

Esselunga S.p.A. è una società italiana che opera nel settore della distrubizione nell’Italia settentrionale e centrale con supermercati e superstore.

Esselunga gestisce circa l’8,7% delle vendite in supermercati e ipermercati italiani con oltre 170 punti vendita presenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e Lazio.

Quando parliamo di Esselunga ci si trova sicuramente davanti ad uno dei supermercati che rappresentano il big nella categoria Iper. Prova ne è soprattutto il fine settimana, quando il market viene letteralmente preso d’assalto per la consueta spesa. Complice è anche il fatto che molte persone il sabato o la domenica non lavorano.

Altre persone però, preferiscono la spesa settimanale, dilazionando maggiormente gli acquisti nel corso del mese, mentre altre ancora prediligono la spesa mensile.

Indicazioni utili per una buona spesa

Sia che si tratti di una clientela abbiente che più indigente, cosa utile sia se si opta per gli iper che per i discount, esistono delle vere e proprie regole auree, che è bene seguire quando ci si reca per la canonica spesa al supermercato, onde evitare di ritrovarsi pieni di prodotti inutili e con meno soldi in tasca. Come prima cosa è necesssario preparare una lista, possibilmente cartacea, dal momento che sono ancora più sicure del digitale, dove è buona regola annotare tutti i prodotti di cui si neccesita. Se a mancare sono pochi prodotti, non servirà un carello capiente ma basteranno i cestelli all’ingresso. Nel caso di coloro che effettuano la spesa una volta al mese invece, dopo aver controllato ciò che manca potrà capitare che al contrario servano dai tre ai quattro carrelli.

Un consiglio utile è quello di non portare i bambini piccoli, perché verranno attratti dai prodotti super pubblicizzati. In questo caso si finirà per vedrà solo cibo e trascurare tutti i prodotti che realmente servono. Un altro piccolo consiglio è quello di non recarsi quando si è tristi, poiché non si avrà la lucidità necessaria nemmeno in questo caso. Ora tuttavia c’è una novità in corso.

Esselunga, cosa cambierà

Manca poco all’inaugurazione della catena che vedrà una novità assoluta: la mancanza delle casse. L’avanzare delle tecnologie e il loro continuo progesso ha permesso di risolvere problemi relativi ai tradizionali metodi di pagamento.

L’obiettivo è quello di risolvere numerose difficoltà legate principalmente alle file interminabili che si presentano davanti alle casse. La non presenza di casse sarà possibile attraverso un sistema di sensori applicati al soffitto.Il pagamento quindi avverrà in maniera automatica e il consumatore non dovrà fare altro che entrare e servirsi.