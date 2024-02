Pressione alta, con questi alimenti la abbassi senza avere problemi collaterali: ti cambiano l’esistenza

Scopri come rimediare alla pressione alta, partendo proprio dalla tavola: grazie a questi alimenti, risolverai i tuoi problemi.

Soffrire di pressione alta è qualcosa che accomuna molte persone, sia uomini che donne ed è un fattore da tenere sotto controllo, perché potrebbe rivelarsi pericoloso per la propria salute. Come per ogni scompenso dell’organismo, anche l’ipertensione ha le sue cause, da cui potresti partire per cercare di contrastarla.

Potrebbe essere legata a una questione genetica, ereditaria, oppure potrebbe dipendere dall’età, ma anche dall’obesità. In ogni caso, sono le cattive abitudini, a tavola e nella vita in generale, a incidere ancora di più sul tuo problema. Infatti, la pressione potrebbe essere più alta in soggetti fumatori, nelle persone che non seguono un’alimentazione sana ed equilibrata e in quelle che prediligono una vita sedentaria.

Per questo, ti suggeriremo come tenere sotto controllo la pressione sanguigna, sulla base di alimenti che sono un vero toccasana per i casi come il tuo. Inoltre, ti diremo anche quali sono i cibi da evitare se soffri di ipertensione. Alle volte, anziché assumere farmaci e rischiare di incappare in qualche effetto collaterale, basterebbe iniziare dalle cose semplici, come i pasti.

Stai alla larga da questi alimenti se soffri di ipertensione

In genere, si dice che sono i cibi ricchi di sale a essere un pericolo per chi soffre di pressione alta, ma non sono i soli. Infatti, oltre a evitare, ad esempio, il dado da brodo, preferendo quello senza glutammato, sarebbe opportuno stare alla larga anche da cibi in scatola, come il tonno oppure quelli già pronti, in busta.

Sono tuoi nemici anche alcune tipologie di pesce, come l’anguilla, i crostacei, l’aringa salata. Dovresti cercare di ridurre il consumo di caviale, olive in salamoia e di salse quali ketchup, maionese, senape. Attenzione anche ad alcuni formaggi, come parmigiano, fontina, provolone, gorgonzola. Ma, ora, vediamo invece quelli che sono i gli alimenti che ti salveranno la vita e svolteranno le tue giornate a tavola. Cambia abitudini e mangia sano, per risollevare il tuo benessere fisico.

I cibi contro la pressione alta

Una volta esclusi tutti quegli alimenti che non fanno altro che contribuire all’ipertensione, è arrivato il momento di pensare a quelli che, d’altro canto, riusciranno ad aiutarti a tenerla a bada. Impara a portare a tavola il pesce azzurro, i semi di zucca, i frutti di bosco, il sedano, i fagioli, le lenticchie. E, inoltre, non dimenticare la verdura, come spinaci, bietole, cavoli e persino le spezie, come zafferano, cumino, coriandolo, cardamomo, cannella.

Ottimo, per accompagnare i tuoi piatti, anche il pane toscano o umbro, più poveri di sale, ma anche carne di pollo e di vitello, più magre rispetto ad altre. Per cuocere le verdure, poi, sarebbe preferibile evitare di salarle, aggiungendo più acqua.