Disastro banche, i nostri soldi non sono al sicuro: nel 2024 queste rischiano il fallimento | Perdi i tuoi soldi

Attenzione a tutti coloro che hanno un conto corrente: queste banche sembrano essere a rischio, meglio informarsi.

Negli ultimi giorni abbiamo assistito all’uscita di alcune notizie più che allarmanti in riferimento al settore italiano bancario e non solo: questo ha scombussolato non proprio l’aspetto finanziario aziendale, e così si appresta a fare altrettanto con quello dei privati.

A quanto pare lo stesso Ministro dell’Economia e della Finanza si sarebbe scomodato proprio in seguito a delle novità non esattamente positive proveniente da alcune strutture bancarie molto importanti.

Sappiamo che oggi tutto è governato praticamente digitalmente, nonostante ciò, però, le minacce non sono certo diminuite: ad esempio l’utilizzo dell’home banking per quanto sia comodo può portare a cadere facilmente in truffe online.

I parametri che indicano il benessere delle Banche centrali, e tutte le altre, sono solitamente i tassi di interesse e di inflazione: bisogna porre attenzione a questi fattori, di cui ha parlato lo stesso Giorgetti.

Un sistema bancario: si preannuncia un collasso?

La situazione globale al momento non è certo delle più stabili: basti pensare agli effetti provocati dai due conflitti a cui stiamo assistendo, ovvero quello tra Russia e Ucraina e quello che coinvolge Palestina, Gaza e Israele.

La situazione a livello internazionale è davvero pericolante e tutti gli equilibri rischiano di sfaldarsi proprio a causa di questi conflitti, compreso quello economico che è ovviamente compreso tra tutte le aree che vengono toccate da questo tipo di situazione internazionale.

I tassi di interesse e l’inflazione

Non sono solamente i conflitti ad andare a influenzare potenzialmente in modo negativo il sistema bancario italiano: nonostante al momento non ci siano dati per affermare una reazione a catena di eventi che trascini a fondo le banche italiane, il fondo di paura e l’atmosfera di tensione condizionano il mercato.

Infatti, l’aumento dei tassi di interesse contiene l’inflazione – un segnale quasi sempre disastroso per misurare il benessere di una economia nazionale – ma implica anche possibili rischi finanziari, che non sono da sottovalutare. Secondo alcune stime, le banche più sicure sarebbero le seguenti: in crescita Mediolanum, N26, istituto di credito nato in Germania, e Illimity Bank. Se siete alla ricerca di un nuovo istituto di credito, potrebbe essere una buona idea orientarsi proprio su uno di questi appena elencati.