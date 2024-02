Libretto di circolazione, se ti manca questa dicitura ti fanno subito 1800€ di multa: corri a controllare

Attenzione se non possiedi sul libretto di circolazione questa dicitura ti aspetta una multa salitissima: ecco di cosa si tratta

Tutti i guidatori sono soggetti a determinate pratiche burocratiche da compiere per circolare sulla strada ed evitare di incorrere in sanzioni pesanti. Il codice della strada infatti, impone agli automobilisti di seguire determinate situazioni amministrative, fiscali o legali alle quali non sono concessi errori.

A tal proposito, è importante prestare la giusta attenzione quando si tratta di documenti da tenere nella propria auto e mostrare in caso di controlli. Qualora ci siano errori di distrazione, il rischio è quello di finire nei guai.

Esempio ne è il libretto di circolazione che richiede precise accortezze per essere in regola. Prendendo il caso di acquisto di un’auto usata, l’iter della procedura di acquisto deve essere eseguito alla perfezione. Entro 60 giorni dall’autentica della firma sull’atto di vendita l’acquirente, innanzitutto, deve richiedere il passaggio di proprietà al Pra e all’Archivio Nazionale dei Veicoli.

In questo modo, entro questi termini previsti per legge, gli sarà rilasciato il documento unico: in sostanza è un’unione di libretto di circolazione e certificato di proprietà a proprio nome. La burocrazia alla quale prima facevamo riferimento, in questo caso, adegua opportunamente i sistemi telematici per essere costantemente aggiornati rispetto alle comunicazioni relative al passaggio di proprietà.

Una dimenticanza può comportare multe salitissime

Nel caso in cui avvenga una mancata registrazione del veicolo al Pra si rischia di avere sanzioni pecuniarie abbastanza salate. Nei commi 4 e 5 viene infatti specifato che le multe vanno da 363 euro a 1813 euro. Non solo, a dover rispondere di tale dimenticanza non è solo l’acquirente ma anche il venditore (rimasto a tutti gli effetti intestatario dell’auto per la dimenticanza dell’acquirente).

Chi vende l’auto infatti, rischia di subire delle conseguenze civili e fiscali, in quanto sarà chiamato a rispondere ad ogni evento legato al veicolo. Esempio? Il pagamento del bollo dell’auto, multe stradali intestati alla persona sbagliata o peggio ancora risarcimento danni per incidenti con coinvolgimento di persone o cose.

Sanzioni anche per chi esegue la registrazione in ritardo

A differenza del venditore di un auto che può sempre presentare la dichiarazione di vendita e definire i dati completi dell’acquirente, coloro che compiono un ritardo nel passaggio di proprietà sono soggetti al pagamento di un importo maggiorato di interessi.

Nello specifico, dopo il limite dei 60 giorni dall’autentica della firma del venditore, sarà necessario pagare l’IPT assieme ad una multa per il ritardato pagamento pari al 30% dell’importo dell’IPT più gli interessi legali sull’imposta provinciale di trascrizione.