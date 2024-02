Apri la lattina senza linguetta, c’è questo metodo senza apriscatole ne nulla: ci metti 3 secondi contati

Esiste un modo per aprire la lattina senza linguetta e senza l’utilizzo di un apriscatole: scopri di quale si tratta

Durante i momenti di vita quotidiana o semplicemente dopo una difficile giornata di lavoro, non c’è modo migliore di rilassarsi sul divano magari accompagnati dalla nostra bevanda preferita contenuta in una lattina.

Peccato che delle volte, questi piccoli attimi di relax, vengano interrotti da imprevisti quali ad esempio la linguetta della lattina che si rompre improvvisamente e non permette di gustarti la tua bibita.

A quel punto la prima sensazione che assale è indubbiamente quella di delusione. D’istinto si opterà per rinunciare a bere da quella lattina oppure ci si azionerà per trovare a tutti i costi un modo per aprirla.

E’ importante non farsi prendere dallo sconforto, con un semplice aprilattine infatti, sarà risolta in un attimo la situazione e la tristezza svanirà immediatamente.

Lattine senza linguetta: esiste una soluzione per aprirle

Il problema subentra quando ci si accorge di non avere quello strumento. Capita infatti di essere convinti che ci fosse nella credenza e di avere il ricordo di averlo usato diverse volte. Poi però viene all’improvviso un flash che ti ricorda di averlo prestato al vicino.

Di fronte alla richiesta di aiuto è difficile dire no anche se questo vuol dire non vedere più tornare indietro il tuo arnese. Così all’improvviso ci si trasforma in quelli che ne sono sprovvisti e magari il vicino è anche partito quindi non può restituirlo. Cosa si fa in queste situazioni? Non tutti sono conoscenza che esiste un metodo semplice e veloce proprio sotto i nostri occhi. Ecco di cosa si tratta.

Aiutati con un cucchiaio

La soluzione è proprio nella nostra cucina e in pochi ne sono a conoscenza. Nel caso infatti non si abbia la possibilità di aprire la lattina con il tradizionale aprilattine si può far ricorso ad un cucchiaio. Con questo basterà fare pressione su un bordo della lattina compiendo dei tagli. Successivamente procedi allo stesso identico modo sull’altro bordo. Si noteranno aprire dei varchi. A quel punto si dovrà versare il suo contenuto in un bel bicchiere.

Ovviamente questo metodo si può mettere in atto anche se si tratta di lattine che contengono legumi, frutta e altro cibo. In ogni caso è sempre meglio utilizzare un apriscatole. Del resto se si è un po’ troppo irruenti a battere il cucchiaio ci si può fare male, ferendosi alla mano nei casi più gravi. Dunque, la parola d’ordine è cautela.