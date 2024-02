Bollo auto, tutti possono avere questo sconto: ti basta fare questa richiesta | Ci metti 3 minuti

Tutti i possessori di auto devono pagare il bollo una volta l’anno, ma non tutti sanno che possono avere uno sconto se fanno una data richiesta. Ecco quale.

Tra le mille tasse che gravano sulle spalle dei cittadini ce n’è una che viene pagata una volta l’anno e che cambia da Regione a Regione: il bollo auto, o Tassa di possesso.

Tutti gli automobilisti si scontrano con questo pagamento introdotto nel 1953, quando di auto certamente ce n’erano milioni in meno.

Dal 1999 sono le singole Regioni a riscuotere la tassa, ecco perché può variare molto da un luogo all’altro. Non tutti però devono pagare.

Se sono previste infatti delle esenzioni come per ogni altro pagamento dovuto, a cui solo una parte di utenti può accedere, tutti possono avere uno sconto. Scopriamo come fare.

Bollo auto: come avere uno sconto

Le tasse sono necessarie ma non piacciono a nessuno diciamo la verità. Per fortuna alcuni cittadini che hanno delle specifiche caratteristiche sono esentati dal pagamento. E questo vale anche per il bollo auto, ovviamente. Anche se è una tassa di possesso, non tutti sono tenuti a pagarla.

Alcuni automobilisti possono esimersi. Per esempio i portatori di disabilità che usufruiscono della legge 104, ma anche le auto storiche, quelle cioè che hanno oltre 30 anni di età. In questo caso infatti è prevista solo una tassa di circolazione, sempre che il veicolo effettivamente circoli su strada. E poi ancora le auto elettriche e alcune auto ibride che rispettino determinati requisiti, a discrezione della Regione di appartenenza.

La richiesta da fare

Ricordiamo che il bollo auto essendo tassa di possesso e non di circolazione, deve essere pagato sempre, anche nel caso in cui l’auto sia ferma e non venga utilizzata. Non conta infatti che tu la tieni in garage o in cortile e non la utilizzi mai. Il solo fatto che tu la possegga prevede il pagamento.

Ma c’è un modo per avere almeno uno sconto su questo pagamento, ed è attraverso la domiciliazione bancaria. Basta farne richiesta e non solo non dovrai più ricordarti della scadenza della tassa rischiando di dover pagare interessi e more, ma potrai anche pagare meno. Per la precisione tra il 10 e il 15% in meno. Occorre precisare però che per il momento questo tipo di agevolazione è prevista soltanto per i residenti di due Regioni italiane ovvero la Lombardia e la Campania. Per tutte le altre non possiamo fare altro che attendere che annuncino la stessa agevolazione.