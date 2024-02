Multa sul parabrezza anche a macchina parcheggiata e spenta: la nuova legge che sta colpendo tutti | Una vera ecatombe

Una novità sta prendendo di sprovvista non pochi automobilisti: si tratta di una multa a macchina spenta, fate attenzione.

Quando guidiamo è importante rispettare tutto il codice della strada nel dettaglio per garantire la sicurezza propria e quella di tutte le altre persone che si trovano in strada.

Il codice della strada è fondamentale per prevenire incidenti e per rendere la viabilità più scorrevole possibile: infatti, anche le norme sui parcheggi sono importanti, visto che, se non rispettate, rischiano di causare ingorghi o rendere difficile il passaggio ad altri automobilisti.

In certe città non è affatto facile parcheggiare, soprattutto metropoli come ad esempio Roma non sono attrezzate a ospitare tante automobili di piccola e grande taglia, visto i vicoli molto stretti del centro e in generale il grande affollamento della città.

Ultimamente, però, ci sono stati degli episodi di applicazione del codice stradale che hanno lasciato tutti davvero a bocca aperta: si tratta di una multa che è stata lasciata sul parabrezza di un’auto che sembrava non aver commesso infrazioni.

Una multa apparentemente da ricorso

L’episodio si è verificato a Fermo proprio nell’ultimo periodo: il proprietario di una macchina è tornato a prenderla e ha trovato una multa ad attenderlo proprio sul parabrezza.

Tutti hanno ritenuto la multa davvero assurda visto che la macchina era parcheggiata in modo perfetto, entro le strisce, con il ticket pagato. Allora qual era stato il problema? Si è pensato subito a un errore, invece i funzionari delle forze dell’ordine hanno semplicemente applicato la legge del codice della strada in modo letterale e scrupoloso.

Una multa incredibile

A quanto pare il motivo della multa era ben preciso: l’automobile aveva le portiere non del tutto chiuse, non a chiave quanto meno. Infatti il codice della strada è molto chiaro su questo punto: il conducente lasciando il proprio mezzo in sosta deve assicurarsi di aver preso tutte le precauzioni per evitare che l’auto sia utilizzata da qualcun altro.

Bisogna, quindi, essere sempre certi di aver chiuso le portiere quando si ha posteggiato l’auto, per evitare contravvenzioni e che la macchina possa essere presa da qualcun altro. Lo sapevate? Si tratta di una regola davvero poco conosciuta, meglio sapere cosa fare in questi casi per evitare il verificarsi di eventi spiacevoli.