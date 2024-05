Codice della strada, senza questa cosa attaccata al vetro ti multano: la legge non fa sconti a nessuno | Da oggi scatta l’obbligo

Questo foglio si rivela essenziale alla guida: la sua assenza, o la creazione non conforme, porta inevitabilmente alla sanzione.

Nel momento in cui ci si mette alla guida di un veicolo, la sicurezza si rivela fondamentale. Secondo i dati raccolti negli ultimi anni, gli incidenti stradali sono all’ordine del giorno, nonostante il Codice della Strada preveda regole sempre più stringenti, talvolta limitanti per coloro che si mettono alla guida.

Tuttavia, queste regole non sono state stipulate con l’obiettivo di sanzionare i cittadini, ma con lo scopo di porgli abbastanza strumenti per avere un quadro completo della strada. Una persona alla guida, infatti, potrebbe abusare della velocità non rispettando gli stop, o ancor peggio, abusare della propria precedenza, senza tenere in considerazione che all’interno dell’altra automobile è presente un principiante che potrebbe commettere qualche errore di inesperienza.

Ogni indicazione è dunque fondamentale, sia per regolarsi una volta alla guida, che per capire le indicazioni di chi abbiamo di fronte. Da qui alcuni obblighi, tra cui la presenza di un foglio essenziale per legge.

Codice della Strada: il foglio obbligatorio da applicare sul vetro

Per capire meglio l’argomento, è bene partire dalla base. Come molti sapranno, dopo aver superato il test teorico per ottenere la patente, si riceve il tanto desiderato ‘foglio rosa’. Questo foglio consente di mettersi alla guida, a condizione che tale persona sia accompagnata da un istruttore o da qualcuno che abbia una patente valida da almeno dieci anni e meno di 65 anni.

Ma non è tutto qui: sebbene possa sembrare sufficiente, ci sono alcune regole da seguire prima di mettersi alla guida. Limiti di velocità, numero di passeggeri e il tasso di alcol nel sangue sono solo alcune delle cose da tenere a mente. Ma c’è un’altra regola importante riguardante l’apposizione della lettera P sul vetro della stessa auto.

Questa lettera, di solito collocata sul lunotto posteriore, deve essere chiaramente visibile agli altri conducenti, segnalando che sei un neopatentato. Inoltre, la lettera P deve essere retroriflettente e acquistata da rivenditori autorizzati per essere conforme alla legge. In buona sostanza, non puoi essere creata da solo, stampandola o in altro modo.

Le sanzioni in caso di assenza del foglio o creazione non conforme

Se questa regola viene ignorata o il foglio risultasse non conforme, il rischio è quello di dover pagare una multa salata, fino a 85 euro. Come detto in precedenza, questo documento si rivela essenziale dal momento che indica prudenza agli altri conducenti e una sicurezza maggiore allo stesso neo patentato. Sebbene sia davvero molto importante seguire tale regola, al momento, non ci sono sanzioni penali per questo tipo di infrazione.