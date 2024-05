Test della personalità, scegli la montagna e saprai chi sei: funziona al 100%

Un’immagine può davvero rivelare i nostri desideri più inconsci: scegli la montagna e scopri chi sei davvero.

Quante volte sarà capitato a tutti di dire o fare cose che non avevamo intenzione di esternare. Questa condizione è dovuta dal nostro inconscio che, puntualmente, agisce in maniera insolita nel momento in cui le nostre intenzioni vengono esplorate. Da qui la nascita di test che, con lo stesso meccanismo, sono in grado di esternare una personalità talvolta accantonata.

Non tutti lo sanno, ma i test di personalità hanno radici profonde nella storia della psicologia, con importanti contributi che risalgono al lavoro pionieristico di Cattell Mckeen nel 1890. Mckeen è universalmente riconosciuto come uno dei fondatori di questo campo, grazie al suo libro Mental Tests and Measurements, che ha avuto un impatto significativo nello sviluppo dei metodi diagnostici. Dopo la breve parentesi storica, non ci resta che scoprire il risultato di questo curioso test proposto.

Il test della montagna: scopri la tua personalità

Sebbene non si tratti di nulla di professionale, questi test psicologici presenti sul web si rivelano degli ottimi passatempi in grado di intrattenere la persona che li svolge e, perché no, aiutandola a fare un salto nel proprio ‘io’ interiore. A questo punto, non ti resta che guardare attentamente le 6 montagne proposte. Quale ha catturato maggiormente la tua attenzione? Leggi il numero e preparati a scoprire la soluzione.

Test delle montagne: il risultato

Se sei arrivato a questo punto della lettura, probabilmente hai già le idee ben chiare sulla tua preferenza. Anche se fossero due, nessun problema: ogni individuo è ricco di sfaccettature. Bando alle ciance, ecco il risultato del test:

Montagna 1: sei determinato e ottimista nel perseguire il tuo cammino nella vita, preferendo evitare conflitti mantenendo uno spazio personale prezioso. La tua pazienza è una virtù che ti conferisce serenità e migliora i tuoi rapporti con gli altri.

Montagna 2: la tua natura calma e pacata ti porta a scegliere vie tranquille e pragmatiche anche nelle situazioni difficili. La tua serenità influisce positivamente sugli altri, trasmettendo loro calma.

Montagna 3: sei socievole e amichevole, circondandoti di persone grazie al tuo senso dell'umorismo. Vivere nel presente e la tua curiosità costante ti spingono a crescere e imparare.

Montagna 4: la tua vita è piena di avventure e sfide che ti danno energia. Apprezzi la libertà e la spontaneità, vivendo ogni giorno con passione e senza seguire regole rigide.

Montagna 5: trovi pace nella tranquillità, preferendo la riflessione profonda e la solitudine per prendere decisioni importanti. Sebbene ami la tua compagnia, la solitudine ti offre spazio per la tua crescita personale.

Montagna 6: il tuo coraggio ti spinge a esplorare percorsi unici e innovativi, trovando significato nella tua originalità. Preferisci la solitudine e adotti uno stile di vita creativo e non convenzionale.