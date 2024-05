Cellulari, senza saperlo ti stai rovinando quest’organo interno: corri ai ripari | Proteggiti in questo modo

Secondo alcuni studi, l’uso prolungato del telefono cellulare potrebbe essere in grado di rovinare un organo essenziale: come proteggersi.

Ad oggi pare impossibile solo l’idea di poterne fare a meno: il cellulare dai lontani anni ‘90 ha preso campo nella nostra vita, diventando ad oggi parte integrante della collettiva quotidianità. Eppure diversi studi suggeriscono come l’uso prolungato sia non solo deleterio per la mente, ma anche per la nostra salute.

Ricorderemo quando, circa un anno fa, si riaccese il dibattito sugli ipotetici effetti delle onde elettromagnetiche nell’essere umano. Da qui, l’Autorità francese bloccò immediatamente la vendita degli iPhone 12 a causa di risultati non conformi ai limiti di esposizione, stabiliti dall’Unione Europea.

Nonostante le preoccupazioni sollevate, al momento non esiste una risposta definitiva sulle potenziali conseguenze per la salute dell’utilizzo dei telefoni. Attualmente, studi e opinioni delle autorità competenti offrono un quadro contraddittorio, ma generalmente non allarmante. A destare maggiore preoccupazione ad oggi, non sono principalmente le onde elettromagnetiche, bensì l’effetto di un uso prolungato del display.

Smartphone, i rischi di un’esposizione prolungata

Più la tecnologia avanza, e più diventa indispensabile effettuare controlli sulla qualità dei prodotti e sulle ipotetiche conseguenze d’utilizzo. Da qui l’idea di analizzare cosa comportasse un uso prolungato al display. Poi la scoperta.

Come noto, trascorrere troppe ore davanti allo schermo del nostro smartphone può causare problemi alla vista nel lungo periodo, come la secchezza oculare. Un recente studio ha rivelato che i più giovani passano in media quasi 4 ore al giorno fissi sul display del telefono; ciò li espone non solo a rischi per la vista, ma anche alla ‘Sindrome dell’occhio secco’, con tanto di infiammazione e fastidi che ne conseguono.

Come proteggere la vista da un uso prolungato dello smartphone

Il primo consiglio è quasi scontato, ma talvolta necessita di essere ricordato: evitare l’esposizione prolungata al cellulare. Oltre a questo, anche la regolazione della luminosità può giovare nettamente sulla vista.

La modalità notte è una funzione presente in tutti gli smartphone di ultima generazione; questa consente la disattivazione del filtro blu, causa di affaticamento della vista. Un esempio lampante sono gli occhiali per pc, che utilizzano questo meccanismo al fine di proteggere gli occhi dall’eccessiva luminosità. Una volta attivata la funzione, lo schermo diventerà leggermente ‘giallo’. Per proteggere al meglio lo sguardo, sarebbe meglio attivarla anche nelle ore diurne, anche se solitamente si attiva alla sera, poiché la sua funzione principale è quella di conciliare il sonno.