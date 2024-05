Canone Rai, consegna subito questo foglio: non lo paghi più | È una svolta totale

Sono molte le situazioni in cui un contribuente non è tenuto a pagare il canone Rai: le casistiche e il foglio da compilare.

Da tempo si parla del fatto che alcune categorie di persone sono esenti dal pagamento del canone Rai. Come si può leggere nel sito dell’Agenzia delle Entrate, gli anziani over 75, militari o cittadini residenti all’estero e chi non possiede apparecchi televisivi, può chiedere sia l’esonero che il rimborso dell’importo versato.

Tuttavia, ci sono diverse sfumature in questo argomento, che vanno necessariamente trattate poiché molte altre persone, senza saperlo, potrebbero essere esenti. Il canone Rai, per esempio, è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica. Coloro che hanno più contratti di utenza domestica nello stesso nucleo potrebbero infatti richiedere l’esonero del doppio pagamento.

Per questo e per altri motivi si rivela importante fare chiarezza, nonché entrare in possesso della modulistica necessaria per richiedere l’esonero. Un altro scoglio per molti, inoltre, sembra essere la complessità della compilazione. Ogni situazione richiede infatti un modello, nonché un quadro specifico.

Chi può richiedere l’esenzione del canone Rai e come farlo

In primo luogo, coloro che non possiedono apparecchi televisivi ma sono titolari di utenza elettrica, devono superare la ‘presunzione di detenzione’ per ottenere l’esonero. Per fare ciò, è necessario presentare una dichiarazione di non detenzione, compilando il Quadro A della dichiarazione sostitutiva disponibile sui siti www.agenziaentrate.gov.it e www.canone.rai.it.

Ma cosa succede se in una famiglia anagrafica ci sono più contratti per utenza elettrica residente, magari in abitazioni diverse? La procedura è altrettanto semplice. Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica, è sufficiente comunicare all’Agenzia delle Entrate su quale utenza elettrica devono essere effettuati gli addebiti. In questo caso si compila il Quadro B della dichiarazione sostitutiva con il codice fiscale del familiare.

Inoltre, anche il coniugie di un defunto intestatario dell’utenza elettrica, qualora non siano presenti apparecchi televisivi nella propria abitazione, ha un’opzione per evitare l’addebito del canone. In veste di erede, è possibile compilare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, fornendo i dati anagrafici e il codice fiscale del defunto nella sezione ‘in qualità di erede di’, e completando successivamente la sezione ‘Dichiarazione’ all’interno del Quadro A del modello.

Dove trovare il modulo per l’esenzione dal Canone Rai

Come abbiamo appena letto, ci sono diverse casistiche in cui si rivela un diritto chiedere l’esenzione del canone Rai, ma in base alla situazione, è necessario compilare la modulistica in maniera differente. Per scaricare i documenti è sufficiente accedere a questo link, dove sono presenti moduli ed istruzioni complete.