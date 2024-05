Frigorifero, con questo tasto segreto uccidi i costi: dimezza la bolletta immediatamente

Finalmente svelato il segreto che riguarda il risparmio in bolletta: basta spingere questo tasto sul proprio frigo.

Il frigorifero è ormai un elettrodomestico che tutti hanno in casa, al pari della lavatrice e dell’aspirapolvere (o scopa elettrica che sia): questi strumenti garantiscono l’aderenza a una vita mediamente comoda per come la intendiamo oggi.

Tre altri elettrodomestici che si stanno rapidamente diffondendo, seppure non siano ancora considerati dalla maggioranza strettamente necessari, sono la lavastoviglie, l’asciugatrice e il forno a microonde.

Sono moltissimi, in ogni caso, gli apparecchi elettronici che utilizziamo ogni giorno nella nostra casa, basti pensare anche a quelli legati all’intrattenimento, come le console per i videogiochi e la televisione. Anche per questo, e a causa, ancor di più, del rialzo dei prezzi che il settore energetico ha conosciuto negli ultimi anni, i cittadini italiani sono piuttosto in difficoltà.

Sono diverse le strategie che permettono di ottenere una buona percentuale di risparmio per quanto riguarda la spesa energetica: ecco come evitare una brutta sorpresa in bolletta con un solo gesto.

Un “trucchetto” per il risparmio

Il frigorifero, essendo sempre in funzione, è un elettrodomestico che incide abbastanza nella bolletta dell’energia, e, seppure sia semplice da utilizzare, non tutti conoscono alcune sue particolarità.

Infatti, una delle variabili che è possibile controllare da parte dell’utente è proprio la temperatura del frigorifero, che gli esperti considerano ideale se compresa tra i +4 gradi centigradi e i +6: il consumo del frigo dipende anche da questo. Ecco come modificarlo.

Il tasto interno

Come possiamo verificare che la temperatura sia posta tra i 4 e i 6 gradi? All’interno del frigorifero, in genere su uno dei lati, è presente una manopola in genere bianca che si mimetizza perfettamente con l’interno dell’elettrodomestico.

La temperatura corretta all’interno del frigo è fondamentale sia per un risparmio energetico che per la salute di chi lo utilizza: infatti se la temperatura è troppo alta, i cibi possono rovinarsi o essere maggiormente esposti alla diffusione di batteri anche dannosi, ad esempio. Se la temperatura è bassa, si rischia di congelare i cibi e rovinarli, allo stesso modo. I frigoriferi di nuova generazione, però, presentano un sistema di autoregolazione che si basa anche sulla temperatura esterna – ad esempio, in estate sarebbe meglio regolare il frigorifero su una temperatura più bassa, rimanendo sempre nel range da 4 a 6 gradi.