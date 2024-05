Contatore, con il trucco del cubo ti arriva la bolletta a zero: è illegale ma lo fanno in tanti | Ne beccano pochissimi

In molti manomettono illegalmente il proprio contatore della luce per ottenere una bolletta a costi nettamente minori.

Siamo nel bel mezzo del 2024, ben due anni dopo dall’arrivo della pandemia di Covid-19. Quello è stato un periodo difficile sia per la salute di milioni di persone che per la stessa quotidianità. Oltre a questo, a risentire di questa situazione è stato anche il portafoglio di milioni di cittadini che, oltre ad avere entrate minori, hanno dovuto man mano fare i conti con bollette sempre più salate.

Proprio in quell’annata milioni di persone, tra una pizza e l’ennesima uscita per portare fuori il cane, hanno trovato uno stratagemma per far sì che quella tanto temuta bolletta della luce placasse la velocità di crescita. Da qui sono nati numerosi trucchi volti a rallentare i contatori, con tecniche davvero fantasiose ma talvolta anche funzionali. Tra questi, il trucco del cubo, un sistema in grado di dimezzare, se non addirittura tagliare il costo in bolletta.

Contatore: il trucco del cubo

Ad oggi basta una breve ricerca su internet per scoprire i migliori metodi di manomissione dei contatori. Questo che si tratti di gas, acqua o, appunto, elettricità. Negli ultimi anni, il metodo più diffuso è stato l’utilizzo di potenti magneti: posizionando una calamita sopra al contatore, il suo giro rallenta, causando una registrazione erronea dei consumi. In alcuni casi estremi, gli apparecchi sono addirittura rimasti bloccati per diversi giorni. Questo accade se posizionato sopra, ma sopratutto se il magnete in questione presenta una potenza elevata; altrimenti, non ha alcuna funzione.

Il giro illegale a cielo aperto

Sebbene sia davvero semplice manomettere il proprio contatore della luce, è bene sapere che una lettura anomala potrebbe far scaturire sospetti da parte della propria fornitura che, a sua volta, potrebbe richiedere controlli più accurati da parte delle Forze dell’Ordine. Le stesse, infatti, hanno segnalato più casi di manomissione del contatore.

In alcune circostanze, sono stati gli stessi tecnici addetti alla lettura a manomettere l’apparecchio, poiché trovati in possesso di strumenti sospetti, utilizzati con buona probabilità in cambio di compenso. Nonostante i rischi di questa pratica, ad oggi sembra davvero semplice manomettere il proprio contatore, anche non possedendo particolari capacità tecniche. Sempre prendendo il caso del magnete, è sufficiente acquistarlo e posizionarlo sopra. Una mossa, questa, che non richiede particolare esperienza. In tutto ciò, questi apparecchi (che non sono di certo magneti comuni), sono acquistabili online, anche nelle più note piattaforme e-commerce.