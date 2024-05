Alcool, arriva la risposta: ecco dopo una birra quanto tempo serve per guidare | Non se l’aspettava nessuno

Novità sulla possibilità di stima del tasso alcolemico seguendo le nuove direttive governative: ecco quanto bisogna attendere.

Sono state fatte moltissime pubblicità per la tutela della salute, programmi di disseminazione scientifica, e sono state anche approvate delle direttive davvero stringenti per scoraggiare ancora più di prima la pessima e illegale abitudine di guidare dopo aver assunto alcool.

Sono moltissime in Italia le persone che bevono socialmente, ovvero solamente quando sono in situazioni sociali con amici o in famiglia, e sono altrettante quelle che utilizzano un mezzo privato per spostarsi.

Questo fatto ovviamente crea una sovrapposizione di importanza legale, in quanto guidare una vettura dopo aver bevuto è illegale, visto che l’alcool può rallentare i riflessi e compromettere la capacità di chi è alla guida di evitare ostacoli o fare attenzione a tutto ciò che avviene in strada.

Molti si stanno chiedendo, quindi, se sia possibile e dopo quanto lo sia guidare dopo aver bevuto una birra, che è un drink alcolico ma tutto sommato con una gradazione contenuta. Finalmente siamo in grado di dare una risposta.

Guidare dopo una birra

In programma nel nostro paese c’è una riforma del codice della strada che comprende anche il tasso alcolemico consentito per chi è alla guida: si tratta di una revisione che sta preoccupando molti cittadini.

Le sanzioni variano in base al tasso alcolemico riscontrato nella persona al volante nel caso di un controllo da parte delle forze dell’ordine o forze armate: ecco quindi come provare a calcolare qual è il proprio tasso alcolemico, e dunque se è il caso di mettersi al volante o meno.

Il calcolo del tasso alcolemico

Sfortunatamente, il tasso alcolemico di una persona dipende da una serie di tantissimi fattori che possono variare anche da un giorno a un altro, pertanto si tratta di una misurazione complessa da compiere.

I fattori da prendere in considerazione sono i seguenti: il tipo di bevanda e la sua gradazione alcolica – un gin avrà senza dubbio una gradazione più alta della birra, ad esempio; la quantità di bevanda assunta; il tempo di assunzione della bevanda – in quanto tempo è stata assunta; il tempo trascorso dall’assunzione; l’eventuale interferenza di farmaci e sostanze stupefacenti; l’età; il genere; le condizioni di salute; la corporatura e il peso; l’assunzione di altri cibi e bevande;

l’etnia; l’abitudine al consumo di bevande alcoliche.