Cellulare, quando lo carichi fai sempre questo grave errore: disastri la batteria ogni volta | Ecco perchè dura sempre meno

Le batterie al litio invecchiano naturalmente, ma questo errore comune ne velocizza il processo: attenzione alla ricarica del cellulare.

Sono anni che le batterie degli smartphone sono un tema caldo per milioni di utilizzatori. All’inizio degli anni 2000, in molti ricorderanno i vecchi cellulari la cui carica durava per giorni, senza necessità di doverli attaccare continuamente alla presa corrente. Beh, per analizzare il quadro completo è necessario considerare che a quel tempo l’utilizzo era davvero ridotto, nonché limitato a servizi di chiamata, sms e al noto Snake, utilizzato per ingannare il tempo.

Ad oggi i cellulari hanno numerose funzioni che scaricano batteria anche quando il telefono è in tasca. Per questo motivo la batteria ha bisogno di più cicli di ricarica, ma questo comporta un inevitabile usura nel tempo. Ma come fare per evitare che ciò accada? Ovviamente attuare alcune tecniche di ‘risparmio energetico’, ma anche evitare gli errori più comuni che gravano sulla salute della stessa batteria.

Come far durare maggiormente la batteria del cellulare

In primo luogo, come già accennato, il telefono consuma anche quando – apparentemente – non utilizzato. Da qui è importante disattivare le notifiche (non tutte, ma quelle superflue); ma anche Bluetooth, Wi-Fi e altre funzioni che agiscono in background a nostra insaputa. Questo permette davvero di far riposare il nostro smartphone. Inoltre, abbassare la luminosità ha il suo impatto energetico: meno pixel utilizzati, meno consumo.

Tuttavia, c’è da precisare che spesso gli errori che commettiamo sono molto più gravi del dispendio energetico: possono addirittura rovinate la vita della nostra batteria. Per questo motivo, è necessario sapere come non andrebbe mai caricato uno smartphone al fine di ottenere una batteria più efficiente e duratura nel tempo.

L’errore comune che distrugge la batteria del cellulare

Se da una parte ci sono gli errori che risucchiano energia, dall’altra troviamo quelli che, a lungo andare, distruggono letteralmente la batteria di uno smartphone. Tra questi vi è la cattiva abitudine di caricare il telefono fino al 100%. Una cosa normale, penserete, eppure è ciò che va ad incidere sulla vita complessiva.

È infatti buona norma evitare di lasciare lo smartphone in carica durante la notte. Anche se può sembrare comodo, mantenere il telefono al 100% per lungo tempo può accelerare il deterioramento della batteria.

Le batterie agli ioni di litio, utilizzate nella maggior parte degli smartphone, invecchiano nel tempo e la carica completa può accelerare questo processo. È stato dimostrato che mantenere la batteria nella fascia tra il 30% e il 50% di carica contribuisce a ridurre l’usura nel lungo periodo. Vista e considerata tale conseguenza, la pratica migliore (nonché la più consigliata) sarebbe quella di caricare il cellulare durante il giorno e staccarlo dalla presa quando raggiunge circa l’80% o il 90% di carica.