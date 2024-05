Spia motore, il meccanico vuole fregarti: se il problema è questo risolvi così | Ci metti 3 minuti

Non sempre la spia del motore accesa significa che è giunto il momento di passare dal meccanico: bastano 3 minuti per risolvere il problema.

Come evitare di far visita meccanico di punto in bianco poiché le segnalazioni all’interno del veicolo arrivano come pioggia primaverile? Semplicemente facendo la giusta manutenzione. Per quanto possa sembrare un dispendio di denaro, fare un check del proprio veicolo si rivela essenziale per allungare la vita dello stesso, e non meno importante, per non alleggerire il peso del proprio portafoglio.

Quando si tratta di segnalazioni luminose sul cruscotto dell’auto, poche sono altrettanto temute quanto la spia del motore. Si tratta di un segnale, questo, che può far sobbalzare qualsiasi automobilista, portando con sé una valanga di preoccupazioni. Ma cosa fare quando quella spia lampeggia?

Innanzitutto, è importante mantenere la calma. Contrariamente a quanto si possa pensare, l’accensione della spia del motore non sempre indica una grave problematica del propulsore. Molte volte, infatti, è semplicemente un avviso di problemi in fase di sviluppo all’interno dell’auto.

Perché si accende la spia del motore

Le cause di questa segnalazione possono essere molteplici. Si va da guasti alla valvola Egr a malfunzionamenti della sonda Lambda. Tuttavia, se la spia lampeggia in modo continuo e giallo, potrebbe trattarsi di una situazione ben più critica.

La tentazione di rimandare la visita dal meccanico è comprensibile, specialmente quando questi inconvenienti accadono nei momenti meno opportuni. Ad ogni modo, agire tempestivamente è cruciale per evitare danni più gravi; questo può essere fatto con una prima azione fai da te che richiede una tempistica di circa 3 minuti.

Spia del motore: come risolvere il problema in autonomia

Anche se non si ha la minima idea del motivo per cui la spia del motore lampeggia, è possibile fare un test per vedere se il segnale è dovuto a causa di una problematica in via di sviluppo. Se così fosse, si può risolvere il problema in autonomia.

Un consiglio rapido che alcuni suggeriscono è quello di scollegare la batteria dell’auto per un breve periodo, al fine di resettare i sistemi elettronici. Altri suggeriscono di suonare il clacson per circa 30 secondi consecutivi, una pratica che, si spera, possa scaricare completamente la batteria elettrica.

Dopo circa 15 minuti, si ricollega la batteria e si valuta se la spia del motore è ancora accesa. In alcuni casi, questo metodo può risolvere il problema temporaneamente, ma è importante sottolineare che è solo una soluzione momentanea per problemi di lieve entità. Per i guasti più gravi, l’intervento di un meccanico qualificato è indispensabile.

In buona sostanza, quando la spia del motore si accende, la regola d’oro è: non ignorarla. Anche se può sembrare un fastidio, affrontare il problema tempestivamente può evitare costosi interventi di riparazione in futuro.