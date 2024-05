Libretto di circolazione, da oggi non lo puoi più tenere in quel modo: se ti beccano te lo strappano davanti

Non basta essere in possesso del libretto di circolazione, ma è necessario che sia conservato in un certo modo: si rischiano multe salate.

Il libretto di circolazione è uno dei documenti indispensabili da avere con sé prima di mettersi alla guida. Dunque, non basta esserne in possesso, ma come la patente, è necessario averlo a portata di mano così da poterlo esibire in caso di controlli. Eppure anche questo non sembra bastare, poiché la legge impone regole stabilite. Anche se si potrebbe non capire tutto ciò che c’è scritto, contiene informazioni cruciali sul veicolo, come la data di immatricolazione, il modello, il numero di telaio e il codice di omologazione.

Il libretto di circolazione viene rilasciato dall’ufficio della Motorizzazione Civile della propria provincia. Questo, per garantire che le informazioni sulla carta siano corrette e rappresentino esattamente il veicolo in questione. Tuttavia può capitare che un errore di distrazione possa portare a sanzioni salate da parte delle autorità.

Libretto di circolazione: quando si rischia la sanzione

Come accennato poco fa, il libretto di circolazione dell’auto ha un ruolo importante: serve a dimostrare se chi guida è il vero proprietario del veicolo. Inoltre, contiene informazioni tecniche cruciali, come il peso massimo consentito e le specifiche degli pneumatici, ecc.

Da qui è ovvio dedurre che se questo si presenta danneggiato e difficilmente leggibile, reperire tali informazioni diventa difficile. Ora, perché ci si dovrebbe preoccupare di mantenere il libretto di circolazione in buono stato? Perché se non è leggibile, si potrebbero avere problemi con le autorità.

Nel caso di un controllo o posto di blocco, se il libretto di circolazione risultasse macchiato o deteriorato a tal punto di essere illeggibile, le autorità sono tenute a multare il conducente. La sanzione può variare da 41 a 168 euro, a seconda della gravità del danno al documento. Per evitare ciò, è bene conservarlo in maniera corretta, e nel caso di danneggiamento, sostituirlo. Ma come fare? L’iter è abbastanza semplice.

Libretto di guida: la richiesta di sostituzione

Da gennaio 2020, il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà ha preso il posto della vecchia carta di circolazione. Questo nuovo documento contiene tutti i dati relativi al veicolo presenti nel Pubblico Registro Automobilistico. Se si nota che il libretto è eccessivamente deteriorato, il procedimento da seguire è lo stesso di quello per lo smarrimento: è necessario fare richiesta per ottenere un duplicato.

Per richiedere il Documento Unico al posto del libretto di circolazione, ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile o agli studi di consulenza automobilistica, come quelli dell’ACI o delle agenzie pratiche auto.