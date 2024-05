Parabrezza appannato, esiste un pulsante segreto per spannare subito tutto: lo hanno tutte le auto | Lo spiega l’istruttore di guida

Spannare un parabrezza appannato è più semplice di quanto si possa pensare: il tasto ‘segreto’ che risolve il problema.

È inutile negarlo, capita a tutti di trovarsi in strada con la propria auto e, immancabilmente, il parabrezza diventa completamente appannato. Si tratta di un fastidio che può compromettere la sicurezza stradale, nonché il proprio portafoglio. Le Forze dell’Ordine, infatti, potrebbero sanzionare il conducente nel caso lo sorprendessero a guidare in condizioni come queste.

Tuttavia, non è di certo colpa di nessuno. Quando il parabrezza si appanna, è semplicemente il risultato di due temperature diverse che si incontrano su una superficie. Durante l’estate, le alte temperature esterne entrano in contatto con il parabrezza freddo, causando la condensa. In inverno, è l’aria calda dell’abitacolo che raggiunge il vetro freddo, generando anche in questo caso l’appannamento.

Insomma, una condizione naturale, che può peggiorare nel caso ci fossero più passeggeri nella stessa auto e, dunque, più vapore acqueo nell’area.

Come evitare che il parabrezza si appanni

Come si suol dire, ‘prevenire è meglio che curare’. Visto e considerato che quando ci si mette alla guida pulire un parabrezza non è cosa assai piacevole, prima di svelare il tasto che consente di sbrinare il vetro, è bene sapere come evitare quanto più possibile che questo accada.

Esistono alcuni trucchi, anche fai-da-te, per evitare che i vetri dell’auto si appannino. Uno di essi è l’utilizzo della calza di silice. In questo caso basta della lettiera per gatti a base di silice e una calza o un sacchetto di stoffa dove inserirla. La silice, infatti, è un materiale che ha la capacità di assorbire l’umidità. Mettendo questo sacchetto nella parte anteriore dell’abitacolo durante la notte, si previene efficacemente la formazione di condensa.

Un altro trucco consiste nell’applicare un po’ di schiuma da barba o sapone per i piatti sul vetro e asciugarlo con un panno. Questo crea una sottile pellicola protettiva che impedisce la formazione della condensa. Ma se il parabrezza continua ad appannarsi? Qui entra in ballo il tasto segreto per sbrinare il parabrezza.

Il tasto segreto per sbrinare il parabrezza

In realtà, sbrinare i vetri dell’auto è più semplice di quanto si possa immaginare. Per ripristinare la visibilità, infatti, è sufficiente intervenire sullo sbrinamento del parabrezza anteriore. A tal proposito, basta premere il relativo tasto e impostare l’aria al massimo in direzione del vetro. La temperatura da selezionare dipende dalle condizioni esterne: in caso di freddo, si opta per l’aria calda; se fa caldo, è preferibile utilizzare l’aria fredda. In ogni caso, la soluzione è semplice e rapida.