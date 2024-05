Lavatrice, il tecnico lo preme solo agli amici: spendi la metà con un semplice bottone | I panni escono puliti lo stesso

Novità sulla lavatrice, basta una semplice azione per consumare molto di meno: pochissimi ne sono a conoscenza.

La lavatrice è ormai da anni un elettrodomestico considerato necessario all’interno di una abitazione: soprattutto se uno o più componenti di un eventuale nucleo familiare svolgono uno sport, ci sarà molto da fare in merito al lavaggio dei panni.

Al contrario di altri elettrodomestici come asciugatrice o forno a microonde, la lavatrice è entrata a far parte di quegli elettrodomestici considerati indispensabili come l’aspirapolvere o il forno: sarebbe impensabile vivere in una casa priva di queste comodità.

Anche asciugatrice e condizionatore stanno lentamente diffondendosi e sempre più tendono a comparire nelle case delle coppie più giovani o di persone appartenenti alla generazione zeta o millennial: presto il condizionatore, soprattutto, sarà considerato essenziale, visto anche l’avanzare del cambiamento climatico.

Detto ciò, la preoccupazione più grande dei cittadini è quella legata al consumo: si rischia, infatti, di ritrovarsi a dover pagare bollette dell’energia dall’ammontare astronomico, e questo mette in guardia i consumatori. Per fortuna, per quanto riguarda la lavatrice, è stato finalmente diffuso un metodo semplice che permette di risparmiare moltissimo in termini di risparmio energetico: ecco quale.

Basta pigiare un bottone

Nonostante la lavatrice si trovi in qualunque casa e il suo utilizzo sia di tipo quotidiano, non tutti ne conoscono le funzioni, si tendono infatti a memorizzare i lavaggi e le funzioni maggiormente sfruttati nel corso del tempo.

Questo ha portato, però, a trascurare una importante impostazione: si tratta di una modalità che potrebbe farvi risparmiare moltissimo ed evitare quindi di avere brutte sorprese in bolletta.

Un lavaggio a risparmio

Sono tante le accortezze da osservare per spendere meno in termini di energia utilizzando con attenzione la lavatrice: la prima consiste nell’acquisto di un elettrodomestico ad alta efficienza energetica. Successivamente, è bene avviare il lavaggio solamente a lavatrice piena, un trucco piuttosto intuitivo, inoltre è un’ottima idea utilizzare il timer ed è necessario effettuare sempre, in maniera cadenzata, la pulizia e una corretta manutenzione dell’elettrodomestico.

Un comportamento virtuoso consiste nella scelta di un lavaggio eco a bassa temperatura, ottimo sia per le nostre tasche che per il benessere dell’ambiente. Basta dunque premere il bottone corrispondente al lavaggio a freddo per assicurarsi la ricezione di una bolletta parsimoniosa!