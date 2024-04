Conti correnti, gli Italiani stanno facendo tutti questa cosa: si risparmia fortemente | Banche disperate

Una soluzione per risparmiare non poco sui conti correnti bancari: quasi tutti ormai ne hanno uno, costi più sostenibili.

Ormai praticamente tutti hanno almeno un conto corrente bancario, una soluzione per tenere i propri soldi al sicuro invece che sotto il proprio materasso come in tempi di molto precedenti alla nostra contemporaneità.

Ci sono ormai moltissimi istituti bancari che si propongono di conservare le nostre somme di denaro, e sovente non sappiamo bene quale scegliere: ci affidiamo molto spesso a opinioni di familiari, amici o conoscenti che magari utilizzano un certo istituto di credito.

Anche l’ambiente bancario si è modificato non poco negli ultimi tempi, per via delle nuove tecnologie: difatti ormai praticamente ogni istituto di credito offre quanto meno la possibilità di gestire il proprio patrimonio direttamente e comodamente da casa propria.

Negli ultimi tempi, in ogni caso, sembra vi sia un possibile concorrente rispetto alla soluzione delle banche: non sono pochi gli utenti che stanno scegliendo questa alternativa.

Una novità in campo di conti correnti

Nonostante l’abbattimento dei costi del personale dovuto alla creazione delle piattaforme di banca online o persino di interi conti correnti con gestione totalmente web, i tassi di interesse stanno continuando a salire in modo inesorabile: un incremento che preoccupa non poco quanti siano titolati di un cc.

Per questo motivo, sono molti gli utenti che si stanno rivolgendo a un altro istituto per conservare e gestire il proprio denaro: parliamo proprio della Posta, che è in una piena e riconosciuta rivoluzione dei propri processi e della sicurezza.

Il Conto corrente postale: “nuova” frontiera?

Se in precedenza avere un conto corrente postale non era considerata una soluzione ottimale per i propri risparmi, la situazione sembra stare velocemente cambiando. A fronte dell’aumento dei tassi di interesse e dei costi di gestione, pare che la banca non sia l’istituto più favorito nella scelta di gestione dei propri soldi.

Sono molti i vantaggi e soprattutto le novità introdotte da poste relativamente ai conti correnti postali: sono stati introdotti, infatti, gli assegni, le carte bancomat, e finalmente anche la possibilità di accedere a prestiti, mutui e vari prodotti assicurativi. Inoltre è molto difficile che si vada incontro a un fallimento e i costi di gestione sono decisamente più bassi rispetto a quelli della banca.