Test d’intelligenza, solo il 2% riesce a risolvere le serie numeriche: unisciti ai geni

Un test di intelligenza pazzesco: ecco come scoprire se fai parte di una minoranza super intelligente, si tratta di una percentuale bassa.

Sono moltissimi i test che ci permettono di misurare la nostra intelligenza, alcuni sono più affidabili di altri: quello che vi proponiamo oggi indaga l’intelligenza logico-matematica.

Sarebbe corretto, infatti, parlare di intelligenze al plurale, in quanto ognuno di noi può essere versato in diversi campi di quella che è detta intelligenza: basti pensare all’intelligenza artistica o quella interpersonale.

La neurodiversità sta fortunatamente diventando una parola di maggiore comprensione e anche diffusione ultimamente, ed è l’ennesima bandiera che esprime tutta la ricchezza della diversità umana. Questo sta contribuendo alla demolizione della credenza che prevede che vi sia un unico standard e ciò che devia da questo unico standard umano.

In ogni caso vi sono ancora molti strumenti validi per misurare il QI, ovvero il quoziente di intelligenza: se riesci a risolvere questo test, significa che fai parte di un abile 5% di popolazione.

Un test incredibile

Oltre a essere un test, questo quiz può essere considerato anche un buon allenamento per prevenire una sorta di atrofizzazione intellettuale, che oggi è all’ordine del giorno a causa delle tanti fonti apparentemente gratuite di intrattenimento come i social media.

Per risolvere il test bisogna concentrarsi e trovare il numero mancante nella sequenza nella espressione presentata, apparentemente semplice.

La soluzione

La chiave per risolvere il test matematico sta soprattutto nel notare qual è il criterio di relazione che intercorre tra i vari numeri. Si tratta, dunque, più che di un test matematico, soprattutto di un test legato alla logica. Una volta identificato il criterio di relazione, basta applicarlo anche al numero X.

Siete pronti per conoscere la soluzione? Partendo da 1 + 5 = 6, si procede aggiungendo questo risultato ai successivi numeri dati, svelando così la risposta finale di 40. Se siete riusciti a risolvere il test, allora potrete puntare sulle vostre doti logiche e matematiche nella vita: vi saranno di grandissimo aiuto in una serie di importanti ambiti, non solo in quello lavorativo. Il mondo degli enigmi matematici e non è davvero enorme: partendo da questo è possibile non solo risolverne una buona quantità, ma persino provare a inventarne uno del tutto nuovo.