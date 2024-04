Contatore, con il trucco del saldatore ti arrivano 2€ di bolletta: è illegalo ma lo fanno in tantissimi

Si parte da un semplice magnete per finire da veri e propri ‘allacci’: così milioni di furbetti in Italia risparmiano sull’energia mediante il contatore.

Stiamo vivendo anni complessi in Italia, non solo segnati dal caro vita e dall’inflazione galoppante, ma anche dal repentino aumento del costo del gas e dell’energia elettrica. Sono passati già due anni da quando i vari conflitti hanno iniziato a mettere in ginocchio anche la nostra penisola, e tuttora i cittadini conservano diversi dubbi e perplessità su ciò che sarà l’economia del Belpaese nei prossimi anni.

Nel frattempo i costi salgono e non solo per i cosiddetti ‘beni di lusso’. Si parte dal vecchio aumento dell’olio di semi di arachidi, che per un periodo aveva raggiunto il prezzo dell’olio d’oliva (anch’esso aumentato), per finire dalla scelta inusuale del Governo di alzare l’Iva degli assorbenti all’11%, poiché anch’essi, rientranti nella famosa categoria ‘di lusso’. Paradossale, penseremo, ma in questa situazione non possiamo negare gli aiuti del Governo che in qualche modo hanno tamponato una situazione ormai fuori controllo.

In tutto ciò c’è stato chi, con le mani legate, ha dovuto adottare tecniche drastiche di risparmio, mentre un’altra buona fetta di popolazione ha scelto di ‘tagliare’ il costo dell’energia elettrica. Nulla di male, se non fosse il fatto che l’abbia fatto in maniera totalmente illegale.

La calamita sul contatore

Di trucco si può parlare, ma sarebbe meglio definirla truffa. I cosiddetti furbetti dell’energia, infatti, hanno cercato di aggirare il sistema per ridurre o azzerare le bollette dell’elettricità in modo illegale. Per fare ciò, uno dei metodi più comuni è quello di utilizzare un magnete posizionato di sopra al contatore, alterandone la lettura e riducendo così il costo segnalato. Questo trucco è stato contrastato dall’introduzione di nuovi contatori elettronici, che non possono essere manomessi in questo modo.

Il trucco del saldatore

Nonostante i limiti delle nuove tecnologie, un altro stratagemma che si è diffuso rapidamente è l’allaccio diretto alla linea elettrica principale, noto come ‘allaccio sulla montante’. Questo metodo permette di eludere la registrazione dei consumi sul contatore, consentendo di usufruire di energia elettrica senza che venga registrata alcuna bolletta.

Tuttavia, nonostante l’efficacia, è bene ribadire che queste pratiche sono illegali e comportano rischi significativi, sia in termini di sicurezza che legali. Oltre alla possibilità di incorrere in sanzioni e multe salate, tali manipolazioni possono causare danni alla rete elettrica e mettere a rischio la sicurezza degli impianti e delle persone.