Internet, ecco il numero segreto sul computer che aumenta la velocità: trucco degli informatici

Internet lento? Il problema sta nelle impostazioni del pc: il segreto dei tecnici per aumentare la potenza della rete Wi-Fi.

Per molto tempo si è discusso su una situazione che accomuna un po’ tutti: il problema di segnale internet altalenante. Sia nel caso in cui questa situazione si presenti sporadicamente o in maniera continua, è bene sapere che non sempre è causa dell’operatore scelto o dal tipo di connessione che si possiede nella propria casa. Anzi, se dobbiamo dirla tutta, la potenza attuale non consente molte pecche in tal senso. Nonostante ciò, internet sembra essere lento, come se non riuscisse a sostenere la potenza del nostro pc. In realtà, non è poi così falsa questa intuizione, ma al contempo si rivela estremamente semplice da risolvere.

Internet più veloce

Prima di capire come aumentare la connessione internet, è bene fare un resoconto delle possibili cause e ciò che potrebbe interferire con la connessione. Prima tra tutte, la posizione del router. Ci sono due stanze da evitare assolutamente, ossia il bagno, a causa dell’umidità che potrebbe danneggiare il router, e la cucina; quest’ultima perché piena di tubi e cavi che vanno ad intaccare la potenza del segnale. Senza dimenticare che il forno a microonde è uno dei dispositivi va a ridurre la qualità del segnale Wi-Fi.

Ma non è finita qui. Dispositivi elettronici come baby monitor sono in grado di disturbare il segnale, così come acquari e vasi, che seppur non tecnologici, contengono anch’essi moltissima acqua. La lista prosegue con specchi (poiché composti da metallo), librerie e armadi che coprono la libertà del segnale.

Insomma, i consigli sono tanti e il luogo ideale per il nostro router si rivela uno spazio aperto, poco umido e più in alto possibile, così che lo stesso abbia la libertà che necessita. Una volta comprese eventuali cause, è bene sapere che il segnale può essere potenziato; questo, semplicemente andando a modificare le impostazioni del nostro computer.

Il codice ‘segreto’ per potenziare la connessione Wi-Fi

Si tratta di un segreto semplicemente perché in pochi ne sono ancora a conoscenza: la potenza della connessione internet può essere aumentata, e questo, in totale autonomia. La maggior parte dei router nelle abitazioni sono dotati di due bande di comunicazione: una a 2,4 GHz e l’altra a 5 GHz. La prima è generalmente più potente, anche a distanze maggiori, mentre la seconda offre una qualità migliore soprattutto quando il router è vicino.

È possibile modificare facilmente queste impostazioni su entrambi i sistemi operativi del pc. Su Windows, basta accedere alla ‘Gestione dispositivi’, selezionare ‘Visualizza e Mostra dispositivi nascosti’. Quindi, sotto ‘Schede di rete’, scegliere il vostro router dalla lista, cliccare su ‘Proprietà’ e poi su ‘Avanzate’, dove è possibile selezionare la banda preferita. Su Mac, di solito la banda migliore è già selezionata per impostazione predefinita, ma potete comunque cambiarla tramite l’App Utility AirPort.