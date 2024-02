Conto corrente, scatta l’aumento devastante: 104€ ogni volta | Un salasso totale

Il conto corrente ha una sicurezza e una comodità che non può certo eguagliare il fondo del proprio materasso: ma quanto costa?

Negli ultimi anni è diventato progressivamente più semplice aprire il conto corrente in banca per via delle nuove tecnologie e della loro applicazione al settore bancario e finanziario.

Non solo: è anche molto più semplice gestire i propri soldi direttamente da casa grazie allo sviluppo e all’ottimizzazione del servizio online banking, che permette di fare quasi tutte le operazioni stando comodamente a casa propria.

A causa dei pericoli insiti nella gestione online, spesso le banche istituiscono dei controlli per evitare le truffe sul web, come ad esempio il controllo attraverso più fattori, la chiamata sul numero di cellulare oppure la ricezione e l’inserimento di un codice numerico temporaneo.

Quanto cosa, però, mantenere un conto corrente oggi? Sembra che i costi siano in continuo aumento e che il prezzo della gestione bancaria cresca ogni anno di più. Vediamo a quanto è giunto e quali sono i motivi che stanno portando il mondo bancario ad avere un costo così alto.

Un’inflazione devastante

Quando si vuole misurare, anche storicamente, lo stato economico di un Paese, ci sono alcuni parametri che sono fondamentali da considerare, come ad esempio il PIL, prodotto interno lordo, e l’inflazione.

Un alto tasso di inflazione, generalmente, non è certo una buona spia, in quanto indica la svalutazione della valuta locale quando confrontata con quelle globali o, nel nostro caso, Europee. Ad esempio, nel 2022 la spesa di gestione dei conti correnti strettamente online è stata di 33,7 euro, appena 0,7 euro in più rispetto all’anno precedente, mentre la quota dei conti correnti tradizionali è stata davvero assurda.

Delle spese oltre i 100 euro

Gli ultimi dati sulla gestione dei conti correnti tradizionali ci giungono da una indagine dell’istituto di credito più autorevole della Nazione, la Banca d’Italia.

Nell’anno 2022, la spesa per la gestione di un conto corrente bancario di tipo ”tradizionale”, accessibile da sportello e attraverso l’online banking, è stata di ben 104 euro, in aumento rispetto al valore registrato nell’anno precedente, quando ammontava a circa 94 euro. Insomma, sembra che di anno in anno la gestione di questo tipo di conto stia aumentando in modo vertiginoso, forse è giunto il momento di valutare di poter gestire solamente un conto online.