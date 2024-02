Libretto di circolazione, questa voce da oggi la devi controllare: 600€ di multa e sequestro del mezzo

Bisogna porre attenzione anche a questo: si rischiano multe dall’importo imponente, meglio controllare subito.

Lo sappiamo, il libretto di circolazione è come se fosse la carta di identità del nostro veicolo, pertanto bisogna averlo sempre e comunque con sé quando si porta la macchina per evitare eventuali problematiche.

Se il libretto è tutto in ordine, così come l’assicurazione e il bollo, per non parlare della patente valida, possiamo dormire sonni sereni e circolare senza problemi e senza temere la fermata da parte di polizia o carabinieri.

Ci sono, però, dei dettagli che non tutti conoscono perché tutto sia proprio in regola: si tratta di certe piccolezze a cui gli automobilisti non sempre tendono a porre tutta la propria attenzione.

All’interno del libretto, infatti, ci sono davvero moltissimi dati, tra questi sono presenti anche l’omologazione, le emissioni di CO2 e molti altri. Tutto, però, cambia se siamo sotto una particolare condizione: prima o poi è successo a tutti. Vediamo di cosa si tratta.

Un dettaglio non trascurabile

La condizione di cui parliamo è quella che vede il guidatore essere neopatentato, ovvero aver preso la patente da poco tempo, e quindi essere soggetti a delle norme leggermente differenti previste dallo stesso codice della strada.

In questo caso cosa accade? Succede, innanzitutto, che alcune regole sono molto più stringenti nel caso di persone che hanno preso da poco la patente. Vediamo in che modo.

Regole per neopatentati

La prima cosa da chiarire è il lasso di tempo nel quale si viene considerati effettivamente neopatentati. Tale lasso di tempo è esattamente di tre anni, tre anni che partono da quando si è ottenuta la patente (dalla data presente sulla patente stessa). Si tratta di una nozione importante da avere, in quanto per quanto riguarda i neopatentati alcune regola sono lievemente diverse e anche parecchio più rigide in certi casi.

Tale dicitura, cioè quella di neopatentato, è riportato proprio all’interno del libretto di circolazione della nostra auto, a testimoniare senza alcun dubbio che abbiamo preso la patente da meno di 3 anni. Fortunatamente c’è il codice della strada che sta a garantire la sicurezza di tutte le persone che circolano, sia pedoni che automobilisti o motociclisti, e al giorno d’oggi anche chi utilizza mezzi alternativi ed ecologici quali monopattini elettrici o bicicletta.