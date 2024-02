Spia motore, se premi per 7 secondi il clacson scompare: i meccanici non te lo dicono

Quando si accende questa spia del motore puoi farla sparire semplicemente premendo il clacson. Il trucco che nessuno conosce.

Conoscere a fondo la propria automobile potrebbe essere molto utile in caso di emergenza. Molte persone si limitano a fare rifornimento e nulla più.

E quando si accende qualche spia sul cruscotto l’unica soluzione che trovano è quella di recarsi presso un meccanico o un elettrauto di fiducia, a chiedere aiuto.

Il fatto è che se è vero che ogni volta che vediamo una spia accendersi temiamo il peggio, è anche vero che il più delle volte si tratta di segnalazioni poco gravi. Ecco perché sarebbe utile conoscerle tutte, in modo da non farsi cogliere impreparati e avere già la soluzione pronta qualora dovesse accadere un simile episodio.

Ma vogliamo darti noi una di queste soluzioni che pochi conoscono, e che i meccanici non rivelano. Quando vedi questa spia particolare accendersi o lampeggiare sul quadro elettrico della tua auto, devi semplicemente premere il clacson. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Spia motore: se premi il clacson scompare

Quella di cui parliamo è la spia motore, che viene rappresentata da un propulsore stilizzato o, per meglio capirci, una sorta di rubinetto di colore giallo – arancione. Questa si trova su tutte le auto dal 2002 ed è molto utile proprio perché indica eventuali anomalie nel motore dell’auto. C’è da dire che ogni volta che si accende l’auto anche questa si accende per qualche secondo, per poi spegnersi. Ma nel caso ciò non dovesse accadere questo è un vero problema.

Può rimanere fissa o lampeggiare ed entrambe le eventualità rappresentano una problematica diversa. Nel caso in cui la spia motore dovesse rimanere fissa, potrebbe esserci un problema nel propulsore, ma non solo. Ci potrebbero essere guasti e malfunzionamenti nel sistema di iniezione o nell’acceleratore. O ancora potrebbero trovarci in presenza di combustibile sporco, o ad essere sporca potrebbe essere la valvola ERG, quella che, in parole povere, con il suo funzionamento regola le emissioni di ossido di azoto. Quando la spia motore invece resta accesa ma a luce intermittente, la cosa è più complessa e probabilmente grave.

Il trucco che pochi conoscono

Come spegnere la spia motore che resta accesa? Ecco il trucco che pochissimi conoscono. Spegni il motore e scollega la batteria dell’auto, poi premi il clacson e tienilo premuto per 30 secondi. Dopo aver lasciato trascorrere 15 minuti rimetti a posto la batteria, e la spia motore sarà scomparsa.

Occorre precisare però che questo metodo non risolve il problema, e che la spia spenta non significa che sia tornato tutto a posto. Devi comunque recarti al più presto da un professionista che cercherà di risalire all’origine del problema e rimettere a posto la tua auto.