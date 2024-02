Fotovoltaico, finalmente il metodo che ti grazia: non arriva più bolletta della luce | Puoi farlo anche tu

Scegliere il fotovoltaico oggi è molto conveniente, ma questo metodo lo è ancora di più. Facile e veloce, non avrai più bollette della luce.

Mai come oggi stiamo assistendo ad un cambio radicale della mentalità che tiene sempre più in considerazione tutto ciò che è green.

La salvaguardia del pianeta per molti viene prima di tutto, e ogni scelta viene fatta in tal senso, arrivando a modificare radicalmente stile di vita.

Spesso poi tali scelte hanno anche una componente economica, perché con i nostri comportamenti possiamo non soltanto ridurre i consumi e quindi inquinare meno, ma anche risparmiare. Il che non è male.

Un esempio sono le fonti di energia rinnovabili, usate oggi anche per le utenze domestiche. Il fotovoltaico è molto diffuso tra chi vuole risparmiare sull’energia elettrica con un occhio all’ambiente. Con il metodo che ti indichiamo puoi dire anche addio alle bollette; scopri di che si tratta.

Fotovoltaico: con questo metodo addio bollette

I pannelli fotovoltaici sono un ottimo investimento per chi vuole produrre da sé l’energia elettrica necessaria alla propria abitazione, ma al netto di eventuali contributi statali sono abbastanza cari. Inoltre non tutti hanno la possibilità di installarli sul tetto, dove hanno la loro migliore resa, o abbastanza spazio intorno alla propria casa. E per chi vive in appartamento rimane praticamente impossibile un loro utilizzo.

Ma negli ultimi tempi c’è un metodo che può essere utilizzato praticamente da chiunque, anche da chi non ha spazio o vive in appartamento in un grande condominio. Un fotovoltaico facile e veloce alla portata di tutti e che ti farà dimenticare le bollette.

Di cosa si tratta

Il metodo di cui vogliamo parlare è quello che prevede l’utilizzo di pannelli fotovoltaici detti plug and play, ovvero collega e usa. Il nome indica già il loro semplicissimo funzionamento: inserisci la presa e inizia a risparmiare! Non hanno bisogno di installazione, puoi montarli praticamente ovunque, sul balcone, sotto una finestra, in giardino. Devono semplicemente essere inseriti nella presa della corrente e iniziano a produrre energia istantaneamente.

Il costo è variabile, da poche centinaia di euro a qualche migliaio, a seconda dalla grandezza e potenza. Non hanno obblighi, se non quello di comunicare il loro utilizzo al proprio fornitore di energia elettrica, né necessitano di autorizzazioni se al di sotto degli 800 watt di potenza. Un pannello plug and play permette di risparmiare molto sui consumi dell’energia elettrica, e il costo sostenuto per l’acquisto viene recuperato nel giro di pochissimi anni. L’unica pecca è che l’energia elettrica prodotta in eccesso viene reimmessa nella rete ma non è rimborsata come accade per quelli normali con lo “scambio sul posto”, né si può accumulare. Ma resta comunque un’ottima alternativa per chi vuole risparmiare.