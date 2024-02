Test, dimmi la tua data di nascita e scopri la tua vita intera: funziona davvero

Un test della personalità veloce ed efficace: basta solamente la propria data di nascita ed ecco tutte le caratteristiche.

Sono tanti gli amanti dei test della personalità, e non di rado alcuni test psicologici o che hanno a che fare con il segno zodiacale riescono a evidenziale le caratteristiche principali di una persona.

Alcuni test, però, necessitano di una certa attenzione da parte del candidato, o persino di carta e penna e calcoli per scoprire qual è la risposta definitiva che corrisponde alla propria personalità ed essenza.

In questo caso, invece, basta solo sapere la propria data di nascita, ed è in base a quella che vengono definiti vali profili che corrispondono alle personalità più diffuse nella popolazione globale: si tratta di caratteristiche guida che però sono piuttosto affidabili e in cui potrete riconoscervi e comprendere un po’ di più di voi stessi.

Si sa, non si finisce mai di conoscere le persone che ci circondano, e noi stessi non facciamo di certo eccezione: troppo spesso capita di essere inconsapevoli proprio delle nostre stesse tendenze caratteriali e comportamentali. Le caratteristiche elencate e l’associazione con il periodo dell’anno sono frutto di una ricerca della Columbia University di New York.

Una personalità legata al mese di nascita

Non c’è bisogno di rispondere a domande né, tantomeno, di immaginare situazioni o esercitare la logica: basta cercare il proprio mese di nascita nelle risposte di seguito e leggere la descrizione della personalità.

Partiamo proprio dal primo mese dell’anno, Gennaio, che si divide tra i segni Capricorno e Acquario: se siete nati in questo mese, probabilmente siete delle persone testarde e ambiziose, nonostante siate anche molto sensibili e altruisti. Vediamo insieme gli altri mesi.

Da febbraio in poi, tutte le personalità

Mentre se sei di febbraio avrai un’anima artistica e una mente fantasiosa, se sei nato in marzo sarai una persona dal temperamento tranquillo e pacifico, al contrario degli amici nati in aprile, dinamici e impulsivi.

A maggio, quando esplode la primavera, nascono le personalità più curiose e soprattutto fascinose, mentre in giugno la caratteristica fondamentale sarà proprio quella della estrema sensibilità, un arma a doppio taglio. Se sei nato in luglio, la leadership ti scorre nelle vene, sei espansivo e vivace, e per i nativi di agosto è fondamentale la passione e i nativi di questo mese sono briosi ed energici. Coloro che hanno visto luce in settembre hanno una sensibilità particolare e sono tendenzialmente introversi; se sei nato, invece, a ottobre, sei stabile e hai un buonissimo equilibrio emotivo. I nati in novembre esibiscono un certo mistero e una chiusura che però contiene meraviglie. Infine, per i nati in dicembre, al centro ci sono famiglia e affetti, nonostante una apparente instabilità.