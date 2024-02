Contatore dell’acqua, i furboni non pgano nemmeno un euro di bolletta: gli basta fare così

Sono molti i furbi che stanno attuando un raggiro illegale per non pagare la bolletta dell’acqua: ecco in cosa consiste

E’ ormai da diverso tempo che il caro vita sta mettendo in seria difficoltà il continente europeo, facendo registrare una situazione mai vista prima. Questa condizione è iniziata in corrispondenza dell’esordio dei primi conflitti in territorio ucraino che ha prodotto conseguenze non indifferenti sia sul piano economico che energetico.

Tra le conseguenze maggiori vi è sicuramente quella dell’ aumento dell‘inflazione che negli ultimi anni è salita al 13%. Questo incremento ha portato non poche ripercussione negative sull’economia italiana.

In secondo luogo, ma non per importanza, è stato il rincaro sulle bollette di luce e gas arrivando a toccare addirittura il 65% più del doppio.

I costi della vita sono diventati davvero insostenibili e sono sempre più le famiglie che non riescono a sostenere tale situazione. Mantenere il solito standard di vita è diventato molto difficile. Chi non possiede un reddito abbastanza alto inizia a sentire il peso di tutte queste spese. Ciò però non giustifica quel che hanno escogitato alcuni furbetti per abbattere totalmente i costi dell’acqua. Questo trucchetto escogitato, si basa sulla manomissione del contatore cosi da far ottenere l’acqua gratis. Vediamo nel dettaglio cosa fanno per riuscirci.

Gli aiuti dello Stato per affrontare il carovita

Come precedentemente anticipato, un momento difficile come questo, sembra non voler proprio arrestarsi anzi dagli ultimi dati registrati, potrebbe peggiorare. Per questo motivo lo Stato italiano è venuto in supporto dei cittadini e periodicamente, provvede ad erogare alcuni bonus e agevolazioni con l’obiettivo di contrastare il carovita. Sono tanti gli aiuti destinati a chi davvero ne necessita. Attraverso la ricezione dei bonus è più semplice sostenere le continue spese.

Eppure, nonostante queste sovvenzioni, si è scoperto utimamente che molti furbi stanno facendo ricorso ad un escamotage (ingiustificabile) per ricevere una bolletta dell’acqua di zero euro.

Un nuovo escamotage pensato per non pagare la bolletta dell’acqua: ecco cosa fanno

Il trucchetto utilizzato dai “furbetti dell’acqua” è stato quello di manomettere il contatore dell’acqua, collegando dei dei tubi diretti e riuscendo ad ottenere un’erogazione costante di acqua in tutta la casa senza che questa venga registrata. In questo modo riescono ad eludere il pagamento mensile della bolletta, grazie al fatto che il contatore, se staccato, non è più in grado di registrare il flusso di acqua e l’effettiva quantità idrica erogata ogni mese in casa.

Alla compagnia di riferimento risultano così dei consumi pari a zero, anche se questo fa sorgere dei sospetti. Infatti le forze dell’ordine hanno subito intuito il raggiro e sono intervenuti subito proprio in un caso avvenuto a Frosinone. Manomissioni di questo genere rappresentano a tutti gli effetti dei reati, e come tali sono perseguibili dalla legge. Le conseguenze possono essere anche molto dure come mesi di reclusione oltre a ingenti multe da pagare.