Lidl, tutti comprano la baguette ma non sai chi la produce: è proprio questo laboratorio | Purtroppo è tutto vero

Il pane di Lidl è uno dei prodotti più amati dei clienti fidelizzati, eppure non tutti sanno da dove viene.

Lidl è una catena che riesce a coniugare ormai da anni la convenienza e la qualità dei prodotti, alimentari e non, e che, grazie alle sue caratteristiche, è riuscita a fidelizzare un’ampia parte di clientela che si reca molto spesso presso il punto vendita di quartiere, o comunque il più vicino.

Il banco del pane, che è stato rinnovato ormai da anni, propone non solo pane in sé ma anche una serie di prodotti dolci tra cui anche le ciambelle: ecco uno dei plus della catena più frequentata di sempre.

Ci sono, inoltre, diversi prodotti che, nonostante non appartengano a marche molto conosciute, hanno una provenienza e una qualità inaspettate, che tendenzialmente, però, non riusciamo a considerare: basterebbe leggere attentamente le etichette.

Vi siete mai chiesti da dove proviene il pane in vendita proprio da Lidl? Da oggi lo sappiamo, si tratta di una rivelazione che ha lasciato alcuni consumatori a bocca aperta.

La provenienza del prodotto

Il pane è un prodotto che si compra molto spesso a causa della sua deteriorabilità e del fatto che dopo pochissimo tempo diventa duro e immangiabile. In virtù della lotta contro gli sprechi, sarebbe ideale fare delle ricette con il pane diventato duro, come, ad esempio, le polpette: fatto sta che, comunque, il pane fresco si compra praticamente quasi tutti i giorni.

Oggi, nello specifico, parliamo della baguette, il tipico pane francese esportato, però, in gran parte dell’occidente e non solo. Chi produce le baguette di Lidl?

Baguette di Lidl: da dove vengono?

In possesso di Lidl c’è un laboratorio ubicato in Übach-Palenberg, cioè una cittadina tedesca della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Non si tratta di un piccolo laboratorio, ma di una struttura davvero enorme formata da ben 30 mila metri quadrati in cui viene prodotto il pane ed esportato in molti paesi europei. Insomma, è stata svelata la provenienza della baguette di Lidl, non è francese ma tedesca, eppure i clienti sono soddisfatti visto che la forma e la consistenza sono assolutamente in piena linea con la tradizione francese. Bastano, poi, un po’ di burro e di salmone per trasformarla in un autentico aperitivo gourmet.