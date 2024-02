Legumi, mangiali così e non ti gonfi più: ti basta usare questo trucchetto

I legumi potrebbero causare un leggero gonfiore se mangiati nel modo tradizionale, con un trucchetto non avrai più questo problema

Tra gli alimenti più serviti in tavola per pranzo o cena, vi sono indubbiamente i legumi. Quest’ultimi infatti possiedono numerosi benefici e proprietà per il nostro organismo. Inoltre, hanno un potere antiossidante, sono ricchi di ferro, potassio, fosforo e soprattutto hanno molte fibre.

Tuttavia, delle volte, può capitare che dopo aver mangiato un bel piatto di legumi ci si sente gonfi. Questo perchè favoriscono il senso di sazietà e possono causare la produzione di gas intestinale e gonfiore addominale.

In pochi però sanno che esiste un modo per mangiare legumi senza sentirsi gonfi e senza avere la pancia come un palloncino. Nello specifico, esistono dei truccchetti efficaci che consetono di mangiare i legumi e di digerirli nel modo migliore.

Per ottenere un effetto privo di gonfiore basterà seguire quattro semplici consigli nel cosumo dei legumi e il loro inserimento in un pasto bilanciato. Scopriamo quindi cosa è necessario fare e soprattutto come vanno mangiati legumi.

Legumi: ecco il modo per mangiarli senza gonfiarsi

Come precedentemente accennato, è possibile mangiare legumi senza aver paura di ritrovarsi con gas intestinale, gonfiore addominale e indigestione come conseguenze dopo il pasto.

Infatti, seguendo 4 facili trucchetti sarà possibile mangiare tutti i tipi di legumi e non sentirci con la pancia gonfia. Insomma, potremo mangiare ceci, lenticchie e fagioli in quantità!

Quattro semplici consigli su come mangiare i legumi

Tra le prime cose da fare, sarebbe consigliabile icrementare gradualmente e poco per volta la quantità di legumi da mangiare in una dieta equilibrata. In questo modo, infatti, il nostro organismo si abituerà man mano che il tempo passa al consumo di legumi e si eviterà quindi il tanto temuto gonfiore addominale.

Successivamente, un’altra buona idea è quella di mettere in anticipo i legumi che vogliamo mangiare in ammollo con un pò di alga kombu e dell’acqua anche per un giorno intero, ricordandosi ovviamente di sostituire più volte l’acqua. In questo modo, la digestione dei legumi sarà facilitata. Poi, un altro trucchetto valido per mangiare i legumi è quello di in primo luogo di cuocerli e successivamente frullarli e passarli. Potremmo così realizzare gustosi hummus, purea di piselli, buonissime cremine per accompagnare pietanze varie, vellutate e minestre. Insomma, ci sarà da sbizzarrirsi! Infine, non va dimenticata una cosa fondamentale; infatti è importante evitare di fare il pieno di fibre durante un pasto. Dunque, è meglio contenersi con le porzioni e non esagerare.