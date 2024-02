Mutui, con questa richiesta puoi riavere gli interessi pagati: riprendi subito 4000€

Milioni di italiani hanno stipulato un mutuo per l’acquisto di una casa, ma pochi sanno che possono richiedere indietro gli interessi.

L’acquisto della prima casa è una di quelle circostanze cui quasi tutti gli italiani anelano. Il mattone inoltre è un bene in cui sappiamo quanto sia importante investire.

Ma è proprio l’idea di possederla che rende il popolo del Belpaese uguale da nord a sud; avere un tetto sulla testa garantito per sempre diventa per molti l’unico scopo nella vita.

Le case costano però, e non tutti hanno la possibilità di acquistare avendo a disposizione la giusta liquidità. Quindi si ricorre ad un mutuo.

Il mutuo è uno strumento offerto dagli istituti di credito che consente, a fronte di una rata mensile con tanto di interessi, di poter acquistare casa e pagarla in diversi anni. Ma non tutti sanno che questi interessi possono essere chiesti indietro potendo recuperare fino a 4000 euro. Scopriamo come fare.

Mutui: come recuperare gli interessi

Ci sono diverse agevolazioni per chi stipula un mutuo, ad esempio per i giovani sotto i 36 anni. Parliamo dell’acquisto della prima casa, che prevede sconti e agevolazioni fiscali purché diventi residenza entro 12 mesi dal rogito. In questo modo sarà possibile detrarre gli interessi passivi. Le agevolazioni, nel caso il venditore sia un privato, sono l’assenza di IVA, l’imposta di registro pari al 2% e il costo di soli 50 euro per l’imposta ipotecaria e quella catastale. Nel caso l’abitazione non fosse adibita a prima casa, l’imposta di registro sale al 9%, uguale per le abitazioni di lusso.

In ogni caso comunque al momento della scelta del mutuo si cerca di optare per quello che prevede gli interessi più bassi, poiché in genere si parla di un piano rate almeno ventennale. Non tutti sanno però che gli interessi possono essere richiesti indietro.

Ecco come devi fare

Lo abbiamo accennato in precedenza: è possibile richiedere indietro gli interessi passivi. Nel caso del mutuo per l’acquisto di una prima casa infatti, sarà possibile detrarre dall’Irpef nel momento della dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi e anche gli oneri accessori pagati alla banca. Per poterne fare richiesta però entro 18 mesi dall’acquisto occorre trasferire la residenza nella casa. Nel caso in cui il mutuo non risulti essere intestato ad una sola persona, ad ogni intestatario la detrazione spetterà in base alla quota di interessi.

Attenzione però: la detrazione tocca solo nell’anno in cui effettivamente le spese sono state sostenute, e viene calcolata per il 19% su un massimo di 4000 euro. Una bella somma.