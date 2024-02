Bancomat, quando ritiri controlla questo: ti svuotano il conto e non te ne accorgi | Ti rubano il pin in 2 minuti

Un nuovo metodo per mettere in piedi truffe ai danni di possessori di carte Bancomat: bisogna porre massima attenzione.

Le nuove tecnologie stanno rendendo il mondo molto più semplice, soprattutto quando si parla di questioni finanziarie: basti pensare, ad esempio, alla tecnologia contactless o all’online banking.

Quest’ultimo in particolare ha rivoluzionato tutte le procedure lato utente che è necessario fare per gestire i propri conti correnti o carte di credito: è possibile fare quasi tutto comodamente da casa propria o persino dal proprio smartphone, grazie alla connessione internet e alle credenziali rilasciate dalla banca.

Non solo: vista la possibilità di accedere da casa, vi sono diverse misure di sicurezza che sono state imposte per tutelare il denaro dei clienti, come ad esempio la verifica in due passaggi con dei codici temporanei, oppure l’utilizzo di una chiavetta che genera codici, allo stesso modo.

A quanto pare, però, non bastano questo tipo di misure: ci sono ancora dei modi attraverso i quali si possono subire dei furti digitali.

Bancomat, allarme truffa

Questo tipo di truffa a cui dobbiamo fare attenzione ha luogo proprio allo sportello del Bancomat, quando siamo intenti a ritirare una somma di denaro, ad esempio. Ciò che è ovvio è che a mano a mano che la tecnologia progredisce a giunge a gestire del tutto i “portafogli” dei privati, così i truffatori si evolvono e ingegnano sempre di più per aggirare il sistema.

Dunque, di conseguenza, per potersi difendere, è bene che i cittadini conoscono le modalità preferite di furto digitale dei truffatori in questione, così da provare a superarli in furbizia e attenzione.

Evitare la truffa

La truffa al Bancomat funziona a causa dell’inserimento di uno “skimmer”, che impedisce la restituzione della carta una volta infilata nell’apposita fessura. Non è l’unica cosa che accade però: il tastierino utilizzato per inserire il Pin viene memorizzato, facendo sì che il codice numerico sia conosciuto dal ladro.

Non solo: talvolta vi sono degli scanner appositi posti nello slot delle ricevute a cui bisogna fare davvero molta attenzione. In comparazione con le truffe legate al Bancomat, con una buona dose di attenzione è più facile evitare le truffe online dal proprio computer: meglio, dunque, utilizzare sempre soldi digitali piuttosto che ritirare dallo sportello del Bancomat.